E vai ser dada a largada! Neste fim de semana, a Porsche Cup Brasil abre as atividades da temporada 2025 com a primeira das nove etapas do ano. O Velocitta, no interior de São Paulo é o palco da primeira disputa do campeonato, que celebra 20 anos de existência.

Com o autódromo de Goiânia em reforma para a MotoGP em 2026, a Porsche Cup abre o campeonato com duas etapas no Velocitta, antes de uma passagem por Interlagos, quatro etapas em Portugal em Portimão e no Estoril, e termina a temporada no autódromo da capital paulista.

O fim de semana será repleto, com as três classes, Carrera Cup, Sprint Challenge e Sprint Trophy, indo à pista, em mais um recorde de inscritos da categoria. O campeonato terá vários nomes conhecidos, como os campeões Miguel Paulo e Marçal Müller, o ator Caio Castro, a skatista Letícia Bufoni e o cantor Lucas Lucco, além de novatos como o atual campeão da F4 Brasil, Matheus Comparatto.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo do interior paulista.

Confira os horários da Porsche Cup no Velocitta:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre (Carrera Cup) Sexta-feira 14h30 - Treino Livre (Sprint Challenge) Sexta-feira 15h25 - Treino Livre 1 (Sprint Trophy) Sexta-feira 16h15 - Classificação (Carrera Cup) Sábado 09h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Classificação (Sprint Challenge) Sábado 10h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Treino Livre 2 (Sprint Trophy) Sábado 11h15 - Corrida 1 (Carrera Cup) Sábado 13h40 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (Sprint Challenge) Sábado 14h20 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Classificação (Sprint Trophy) Sábado 17h30 - Corrida (Sprint Trophy) Domingo 09h50 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 14h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 15h10 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

