Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Porsche Cup

Porsche Cup: Confira horários e como assistir à rodada dupla de Sprint e Endurance no Estoril, em Portugal

Categoria brasileira faz um super final de semana no circuito das cercanias de Lisboa, com as penúltimas etapas de ambos os campeonatos

Redação Motorsport.com
Editado:
Porsche Cup

Após uma pausa de quase dois meses, a Porsche Cup Brasil volta a acelerar neste fim de semana, seguindo em Portugal para uma passagem mais do que especial pelo Autódromo do Estoril, nas cercanias da capital Lisboa.

Leia também:

A principal categoria monomarca do país faz um "super final de semana" no Estoril, com uma rodada dupla repleta de atividades e emoção. De quarta (27) a sexta-feira (29) a Porsche faz a penúltima etapa do campeonato Sprint, de provas de curta duração, enquanto no sábado e domingo teremos a segunda prova Endurance do ano, novamente de 300km.

Falando da situação do campeonato Sprint, Miguel Paludo chega para a disputa da penúltima etapa com uma boa vantagem na liderança na Carrera Cup. O multicampeão tem 173 pontos contra 149 de Chris Hahn, segundo colocado. Thiago Vivacqua é o terceiro com 116, enquanto Lucas Salles tem 111 e Matheus Comparatto fecha o top 5 com 102.

Na subdivisão Sport, temos Alceu Feldmann liderando com 68 pontos, logo à frente de Miguel Mariotti, que tem 63. Já na Rookie, Silvio Morestoni está na liderança com 89, contra os 80 de Léo Sanchez.

Entre os pilotos da Sprint Challenge, a liderança na geral é de Caio Chaves, que tem 190 pontos contra 148 de Gerson Campos. Leonardo Herrmann vem em terceiro com 147, à frente de Sadak Leite (126) e Lucas Locatelli (124). Na Sport a ponta é de Locatelli, com 94, contra 80 de José Moura Neto. Pra fechar, na Rookie, Daniel Neumann nada de braçada. O piloto do #21 tem 129 pontos contra 93 de Claudio Reina.

Para este fim de semana, a categoria introduz uma novidade para as duas últimas etapas sprint do ano: a troca da inversão de grid pela realização de classificações independentes para as corridas das classes Carrera Cup e Sprint Challenge.

Já a prova Endurance deste fim de semana terá duração de 300km ou 2h30min, o que ocorrer primeiro. As duas classes disputam a prova de forma conjunta, e a classificação é feita em duas partes, com cada piloto da dupla indo à pista e o resultado sendo formado pela média das melhores voltas de cada um.

Agora falando da classificação do campeonato Endurance, na Carrera Cup temos Marçal Muller e Felipe Fraga na ponta com 78, contra 69 de Miguel Paludo e Alan Hellmeister e 63 de Lucas Salles e Rafael Suzuki. Na Sport, Rouman Ziemkiewicz e Nelsinho Piquet lideram com 43 e na Rookie, Marco Pisani e Renan Guerra saíram na frente com 45.

Na Sprint Challenge, a ponta é de José Moura Neto e Matheus Iorio, com 78, à frente de Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr, com 69, e Luiz Souza e Bruno Bonifácio, com 61. Moura Neto e Iorio também lideram na Sport, com 48, enquanto Ruiz e Ruiz Jr estão na frente na Rookie, também com 48. 

Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo português. 

Confira os horários da Porsche Cup no Estoril:

ETAPA SPRINT Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 (Carrera Cup) Quarta-feira 11h20 -
Treino Livre 1 (Sprint Challenge) Quarta-feira 12h15 -
Classificação 1 (Carrera Cup) Quinta-feira 06h05 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Classificação 1 (Sprint Challenge) Quinta-feira 06h50 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Classificação 2 (Carrera Cup) Quinta-feira 07h20 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Classificação 2 (Sprint Challenge) Quinta-feira 08h05 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Corrida 1 (Carrera Cup) Quinta-feira 10h45 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Corrida 1 (Sprint Challenge) Quinta-feira 11h25 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Corrida 2 (Carrera Cup) Sexta-feira 06h35 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Corrida 2 (Sprint Challenge) Sexta-feira 07h15 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
       
ETAPA ENDURANCE Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 (Carrera Cup) Sábado 10h05 -
Treino Livre 1 (Sprint Challenge) Sábado 10h40 -
Treino Livre 2 (Carrera Cup) Sábado 11h45 -
Treino Livre 2 (Sprint Challenge) Sábado 12h20 -
Classificação (Carrera Cup + Sprint Challenge) Domingo 05h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Corrida (300km ou 2h30 de duração) Domingo 10h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Porsche Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Porsche Cup: Após jornada quase perfeita no Algarve, Muller vê quali duplo como trunfo no Estoril

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton

F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton
F1 - Bortoleto comenta retorno das férias: "Estou ansioso para voltar a correr"

F1 - Bortoleto comenta retorno das férias: "Estou ansioso para voltar a correr"

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Bortoleto comenta retorno das férias: "Estou ansioso para voltar a correr"
F1: Red Bull nega interesse em Alex Palou, afirma portal alemão

F1: Red Bull nega interesse em Alex Palou, afirma portal alemão

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Red Bull nega interesse em Alex Palou, afirma portal alemão

Últimas notícias

F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton

F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril

Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril
Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato

Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

MGP MotoGP
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros