Após uma pausa de quase dois meses, a Porsche Cup Brasil volta a acelerar neste fim de semana, seguindo em Portugal para uma passagem mais do que especial pelo Autódromo do Estoril, nas cercanias da capital Lisboa.

A principal categoria monomarca do país faz um "super final de semana" no Estoril, com uma rodada dupla repleta de atividades e emoção. De quarta (27) a sexta-feira (29) a Porsche faz a penúltima etapa do campeonato Sprint, de provas de curta duração, enquanto no sábado e domingo teremos a segunda prova Endurance do ano, novamente de 300km.

Falando da situação do campeonato Sprint, Miguel Paludo chega para a disputa da penúltima etapa com uma boa vantagem na liderança na Carrera Cup. O multicampeão tem 173 pontos contra 149 de Chris Hahn, segundo colocado. Thiago Vivacqua é o terceiro com 116, enquanto Lucas Salles tem 111 e Matheus Comparatto fecha o top 5 com 102.

Na subdivisão Sport, temos Alceu Feldmann liderando com 68 pontos, logo à frente de Miguel Mariotti, que tem 63. Já na Rookie, Silvio Morestoni está na liderança com 89, contra os 80 de Léo Sanchez.

Entre os pilotos da Sprint Challenge, a liderança na geral é de Caio Chaves, que tem 190 pontos contra 148 de Gerson Campos. Leonardo Herrmann vem em terceiro com 147, à frente de Sadak Leite (126) e Lucas Locatelli (124). Na Sport a ponta é de Locatelli, com 94, contra 80 de José Moura Neto. Pra fechar, na Rookie, Daniel Neumann nada de braçada. O piloto do #21 tem 129 pontos contra 93 de Claudio Reina.

Para este fim de semana, a categoria introduz uma novidade para as duas últimas etapas sprint do ano: a troca da inversão de grid pela realização de classificações independentes para as corridas das classes Carrera Cup e Sprint Challenge.

Já a prova Endurance deste fim de semana terá duração de 300km ou 2h30min, o que ocorrer primeiro. As duas classes disputam a prova de forma conjunta, e a classificação é feita em duas partes, com cada piloto da dupla indo à pista e o resultado sendo formado pela média das melhores voltas de cada um.

Agora falando da classificação do campeonato Endurance, na Carrera Cup temos Marçal Muller e Felipe Fraga na ponta com 78, contra 69 de Miguel Paludo e Alan Hellmeister e 63 de Lucas Salles e Rafael Suzuki. Na Sport, Rouman Ziemkiewicz e Nelsinho Piquet lideram com 43 e na Rookie, Marco Pisani e Renan Guerra saíram na frente com 45.

Na Sprint Challenge, a ponta é de José Moura Neto e Matheus Iorio, com 78, à frente de Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr, com 69, e Luiz Souza e Bruno Bonifácio, com 61. Moura Neto e Iorio também lideram na Sport, com 48, enquanto Ruiz e Ruiz Jr estão na frente na Rookie, também com 48.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo português.

Confira os horários da Porsche Cup no Estoril:

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!