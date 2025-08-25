Porsche Cup: Confira horários e como assistir à rodada dupla de Sprint e Endurance no Estoril, em Portugal
Categoria brasileira faz um super final de semana no circuito das cercanias de Lisboa, com as penúltimas etapas de ambos os campeonatos
Após uma pausa de quase dois meses, a Porsche Cup Brasil volta a acelerar neste fim de semana, seguindo em Portugal para uma passagem mais do que especial pelo Autódromo do Estoril, nas cercanias da capital Lisboa.
A principal categoria monomarca do país faz um "super final de semana" no Estoril, com uma rodada dupla repleta de atividades e emoção. De quarta (27) a sexta-feira (29) a Porsche faz a penúltima etapa do campeonato Sprint, de provas de curta duração, enquanto no sábado e domingo teremos a segunda prova Endurance do ano, novamente de 300km.
Falando da situação do campeonato Sprint, Miguel Paludo chega para a disputa da penúltima etapa com uma boa vantagem na liderança na Carrera Cup. O multicampeão tem 173 pontos contra 149 de Chris Hahn, segundo colocado. Thiago Vivacqua é o terceiro com 116, enquanto Lucas Salles tem 111 e Matheus Comparatto fecha o top 5 com 102.
Na subdivisão Sport, temos Alceu Feldmann liderando com 68 pontos, logo à frente de Miguel Mariotti, que tem 63. Já na Rookie, Silvio Morestoni está na liderança com 89, contra os 80 de Léo Sanchez.
Entre os pilotos da Sprint Challenge, a liderança na geral é de Caio Chaves, que tem 190 pontos contra 148 de Gerson Campos. Leonardo Herrmann vem em terceiro com 147, à frente de Sadak Leite (126) e Lucas Locatelli (124). Na Sport a ponta é de Locatelli, com 94, contra 80 de José Moura Neto. Pra fechar, na Rookie, Daniel Neumann nada de braçada. O piloto do #21 tem 129 pontos contra 93 de Claudio Reina.
Para este fim de semana, a categoria introduz uma novidade para as duas últimas etapas sprint do ano: a troca da inversão de grid pela realização de classificações independentes para as corridas das classes Carrera Cup e Sprint Challenge.
Já a prova Endurance deste fim de semana terá duração de 300km ou 2h30min, o que ocorrer primeiro. As duas classes disputam a prova de forma conjunta, e a classificação é feita em duas partes, com cada piloto da dupla indo à pista e o resultado sendo formado pela média das melhores voltas de cada um.
Agora falando da classificação do campeonato Endurance, na Carrera Cup temos Marçal Muller e Felipe Fraga na ponta com 78, contra 69 de Miguel Paludo e Alan Hellmeister e 63 de Lucas Salles e Rafael Suzuki. Na Sport, Rouman Ziemkiewicz e Nelsinho Piquet lideram com 43 e na Rookie, Marco Pisani e Renan Guerra saíram na frente com 45.
Na Sprint Challenge, a ponta é de José Moura Neto e Matheus Iorio, com 78, à frente de Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr, com 69, e Luiz Souza e Bruno Bonifácio, com 61. Moura Neto e Iorio também lideram na Sport, com 48, enquanto Ruiz e Ruiz Jr estão na frente na Rookie, também com 48.
O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo português.
Confira os horários da Porsche Cup no Estoril:
|ETAPA SPRINT
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1 (Carrera Cup)
|Quarta-feira
|11h20
|-
|Treino Livre 1 (Sprint Challenge)
|Quarta-feira
|12h15
|-
|Classificação 1 (Carrera Cup)
|Quinta-feira
|06h05
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Classificação 1 (Sprint Challenge)
|Quinta-feira
|06h50
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Classificação 2 (Carrera Cup)
|Quinta-feira
|07h20
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Classificação 2 (Sprint Challenge)
|Quinta-feira
|08h05
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida 1 (Carrera Cup)
|Quinta-feira
|10h45
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida 1 (Sprint Challenge)
|Quinta-feira
|11h25
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida 2 (Carrera Cup)
|Sexta-feira
|06h35
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida 2 (Sprint Challenge)
|Sexta-feira
|07h15
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|ETAPA ENDURANCE
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1 (Carrera Cup)
|Sábado
|10h05
|-
|Treino Livre 1 (Sprint Challenge)
|Sábado
|10h40
|-
|Treino Livre 2 (Carrera Cup)
|Sábado
|11h45
|-
|Treino Livre 2 (Sprint Challenge)
|Sábado
|12h20
|-
|Classificação (Carrera Cup + Sprint Challenge)
|Domingo
|05h30
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida (300km ou 2h30 de duração)
|Domingo
|10h00
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
