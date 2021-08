O Autódromo de Interlagos recebe neste sábado (14) a primeira etapa do campeonato de endurance da Porsche Cup Brasil. Os pilotos que normalmente competem na sprint agora recebem reforços de peso para dividir seus carros em um verdadeiro trabalho em equipe.

A corrida será de 300 km ou 2h45min, e terá cobertura e transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv ao vivo. Confira os horários:

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 Sexta-feira 11h15 Treino Livre 2 Sexta-feira 13h25 Treino Classificatório Sexta-feira 15h45 Corrida Sábado 10h45

