A Porsche Cup decidirá o campeonato sprint no fim de semana, mais uma vez sendo o evento preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos. Será a sexta etapa de 2022, com seis títulos em disputa e descartes ainda por calcular.

Na categoria Carrera Cup, Enzo Elias e Marçal Muller estão empatados em 162 pontos, com Chris Hahn no terceiro posto, com 130. O atual campeão, Miguel Paludo, é o quarto colocado, com 129.

Na classe Sport, Lucas Salles trava grande batalha com Franco Giaffone, com o piloto do carro #70 somando 89 pontos, contra 85. Na Rookie, Lineu Pires está na frente, com 92 tentos e vê Nelson Monteiro com 80.

Na categoria Sprint Challenge, o líder é Raijan Mascarello, com 136 pontos, seguido de Cristian Mohr com 125. Marcelo Tomasoni é o terceiro, somando 117.

Na classe Sport, Guilherme Bottura lidera com 85 pontos, seguido de Ramon Alcaraz, com 60. Na Rookie, Gustavo Zanon lidera com tranquilidade sobre Piero Cifali, 91 a 64.

Como o evento em Interlagos terá o comando da FIA, as transmissões online estarão apenas nos canais oficiais da Porsche Cup Brasil. No Motorsport.com você fica sabendo de tudo o que rolar em Interlagos.

Confira os horários

Evento Dia Horário (Brasília) Treino Livre - Sprint Challenge Sexta-feira 10h10 Treino Livre - Carrera Cup Sexta-feira 14h Classificação - Sprint Challenge Sábado 9h30 Classificação - Carrera Cup Sábado 10h25 Corrida 1 - Sprint Challenge Sábado 14h Corrida 1 - Carrera Cup Sábado 14h55 Corrida 2 - Sprint Challenge Domingo 9h55 Corrida 2 - Carrera Cup Domingo 11h20

