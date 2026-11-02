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Porsche Cup Interlagos - Sprint F1

Porsche Cup: Confira horários e onde assistir à etapa de Interlagos

Corrida fecha o calendário das provas sprint da categoria sendo atração tradicional junto à F1

Livia Veiga
Publicado:
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Marçal Muller e Gaetano Di Mauro

Marçal Muller e Gaetano Di Mauro

Foto de: Rodrigo Ruiz

A Porsche Cup será uma das atrações tradicionais do fim de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos. A programação reúne provas da Porsche Carrera Cup e da Porsche Sprint Challenge, com atividades distribuídas entre quinta-feira e domingo.

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Com 256 pontos, Marçal Muller tem vantagem sobre os principais concorrentes na classificação. Miguel Paludo aparece na segunda posição, com 215 pontos, apenas um a mais que Lucas Salles, terceiro colocado, com 214. Jeff Giassi ocupa o quarto lugar, com 203 pontos, enquanto Antonella Bassani fecha os cinco primeiros, com 186.

A etapa em Interlagos será importante para os pilotos que buscam reduzir a diferença para o líder e fortalecer suas posições na disputa pelo título. A programação da Porsche Cup durante o GP de São Paulo inclui atividades da Carrera Cup e da Sprint Challenge, com sessões entre quinta-feira e domingo.

Dia Horário Atividade
Quinta-feira 16h30 Classificação Porsche Sprint Challenge
Quinta-feira 17h35 Treino Livre Porsche Carrera Cup
Quinta-feira 19h00 Direto do Paddock AO VIVO
Sexta-feira 14h00 Corrida 1 Porsche Sprint Challenge
Sexta-feira 15h00 Classificação Porsche Carrera Cup
Sábado 13h25 Corrida 1 Porsche Carrera Cup
Domingo 10h45 Corrida 2 Porsche Carrera Cup

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