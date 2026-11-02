Porsche Cup: Confira horários e onde assistir à etapa de Interlagos
Corrida fecha o calendário das provas sprint da categoria sendo atração tradicional junto à F1
Marçal Muller e Gaetano Di Mauro
Foto de: Rodrigo Ruiz
A Porsche Cup será uma das atrações tradicionais do fim de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos. A programação reúne provas da Porsche Carrera Cup e da Porsche Sprint Challenge, com atividades distribuídas entre quinta-feira e domingo.
Com 256 pontos, Marçal Muller tem vantagem sobre os principais concorrentes na classificação. Miguel Paludo aparece na segunda posição, com 215 pontos, apenas um a mais que Lucas Salles, terceiro colocado, com 214. Jeff Giassi ocupa o quarto lugar, com 203 pontos, enquanto Antonella Bassani fecha os cinco primeiros, com 186.
A etapa em Interlagos será importante para os pilotos que buscam reduzir a diferença para o líder e fortalecer suas posições na disputa pelo título. A programação da Porsche Cup durante o GP de São Paulo inclui atividades da Carrera Cup e da Sprint Challenge, com sessões entre quinta-feira e domingo.
|Dia
|Horário
|Atividade
|Quinta-feira
|16h30
|Classificação Porsche Sprint Challenge
|Quinta-feira
|17h35
|Treino Livre Porsche Carrera Cup
|Quinta-feira
|19h00
|Direto do Paddock AO VIVO
|Sexta-feira
|14h00
|Corrida 1 Porsche Sprint Challenge
|Sexta-feira
|15h00
|Classificação Porsche Carrera Cup
|Sábado
|13h25
|Corrida 1 Porsche Carrera Cup
|Domingo
|10h45
|Corrida 2 Porsche Carrera Cup
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