O campeonato Sprint de 2021 da Porsche Cup Brasil começou pegando fogo e segue agora para a segunda etapa em Curitiba no fim de semana. Quem começou mal no Velocitta no mês passado agora entrará com tudo na pista paranaense para se recuperar, e quem largou bem, não vai deixar.

A etapa de Curitiba será composta por duas corridas, uma no sábado e outra no domingo, com as duas categorias – Carrera Cup e GT3 Cup – divididas entre as classes principais, Sport e Trophy, uma das grandes novidades de 2021.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem todas as emoções do fim de semana AO VIVO em português e inglês. Confira a programação:

Evento Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 - Carrera Cup Sexta-feira 15h40 Treino Livre 1 - GT3 Cup Sexta-feira 16h35 Classificação - Carrera Cup Sábado 9h15 Classificação - GT3 Cup Sábado 10h05 Corrida 1 - Carrera Cup Sábado 13h20 Corrida 1 - GT3 Cup Sábado 14h05 Corrida 2 - Carrera Cup Domingo 14h20 Corrida 2 - GT3 Cup Domingo 15h05

