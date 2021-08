Os principais nomes da Porsche Cup recebem nesta semana convidados das principais categorias do Brasil e do mundo para a abertura do Porsche Endurance Series. A jornada inaugural do campeonato de longa duração dos carros de competição mais produzidos no planeta acontece neste sábado a partir das 10h30 com prova de 300 km em Interlagos.

Coqueluche do motorsport brasileiro desde a pioneira corrida de longa duração em 2015, o Endurance Series se consolidou pela competitividade e intercâmbio entre os talentos regulares da Porsche XP Private Cup e seus convidados - no melhor estilo Pro-Am dos grandes eventos de endurance do mundo.

Democrático, o campeonato permite tanto tripulações com duplas categorizadas como platina e ouro, quanto duplas definidas como bronze ou cobre.

O status de cada competidor é definido por uma intricada combinação de elementos, que considera há quanto tempo o competidor está ou não em atividade, a categoria onde compete regularmente, a categoria onde competiu pela última vez, sua idade e seu retrospecto em eventos da Porsche, entre outros.

Cada categoria de piloto faz jus a um determinado peso de B.O.P. (Balance of Perfomance), para apurar o lastro de cada carro. A definição do grid é determinada pela média das melhores voltas de cada piloto nos qualis, de modo que prevalecem os conjuntos mais velozes independentemente de o piloto ser o mais rápido na sua sessão.

Para acirrar mais ainda a disputa em todos os pelotões das corridas, o regulamento de 2021 introduz um “Pit Time Handicap”. Conforme a graduação dos integrantes de cada carro, o tempo mínimo das paradas de box pode variar entre 6 minutos, 5:55, 5:50 ou 5:45.

No melhor estilo de provas tradicionais como as 24 Horas de Le Mans, a Porsche Endurance Series manda para a pista carros de motorização diferentes andando juntos. A negociação das ultrapassagens de retardatários e a definição da estratégia de paradas de box são ingredientes que apimentam a disputa, sempre capazes de definir o desfecho das provas.

Outro traço característico dos principais eventos de longa duração do planeta está presente no evento: diversas categorias simultaneamente batalhando na pista. São nada menos que duas divisões distintas, cada uma com três subcategorias. A Carrera Cup é destinada aos carros Porsche 911 GT3 Cup da geração 991-2, equipados com motor 4.0 litros e freios ABS. A GT3 Cup usa os carros da versão anterior, 991-1, com motor 3.8 e sem ABS. Cada uma delas se subdivide nas categorias geral, em que todos competem, Sport e Trophy. O enquadramento das tripulações nas classes Sport e Trophy é estabelecido pelo B.O.P. combinado de cada tripulação. Todos pontuam no geral e todos os Trophy pontuam também na Sport.

Na abertura da Endurance Series em Interlagos e na segunda etapa, marcada para Goiânia, as provas têm 300 km ou 2h45 de duração e são disputadas apenas por duplas. A corrida final, em Interlagos, tem 500 km e poderá ser disputada por duplas ou trios.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem ao vivo todas as emoções do treino de classificação, na sexta-feira e da corrida, no sábado. Veja os horários aqui.

Confira quem é quem nos 300 km de Interlagos

Carrera Cup:

#0 Daniel Schneider e Cacá Bueno*

#1 Alceu Feldmann e Thiago Camilo

#3 Francisco Lara e Guilherme Salas*

#7 Miguel Paludo e Dennis Dirani

#8 Werner Neugebauer e Fabio Carbone

#9 Franco Giaffone e Cesar Ramos**

#11 Pedro Boesel e Rubens Barrichello

#16 Renan Pizii e Danilo Dirani*

#20 Pedro Aguiar e Ricardo Zonta

#29 Rodrigo Mello e Pietro Fittipaldi*

#73 Enzo Elias e Jeff Giassi**

#77 Francisco Horta e William Freire**

#80 Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande*

#85 Eduardo Menossi e Diego Nunes**

#88 Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro**

#90 Eduardo Azevedo e Ricardo Mauricio*

#121 João Barbosa e João Gonçalves**

#199 Nelson Marcondes e Renan Guerra**

*Sport

**Trophy

GT3 Cup:

#10 Sergio Laurentys e Henrique Tielas**

#12 Edson dos Reis e Sergio Jimenez**

#15 Leonardo Sanchez e Átila Abreu*

#17 Ricardo Fontanari e Matheus Iorio*

#19 Lucas Salles e Rafael Suzuki

#22 Caio Castro e Tony Kanaan*

#23 Marco Pisani e Vinicius Valle**

#32 Paulo Sousa e Galid Osman*

#45 Paulo Totaro e Marcio Mauro**

#87 Nelson Monteiro e Alan Hellmeister

#99 Edu Guedes e Bruno Campos**

#117 Guilherme Bottura e Gabriel Robe*

#145 Carlos Renaux e Vitor Baptista

#440 Carol Aranha e Raphael Abbate**

#555 Ayman Darwich e Nicolas Costa*

#817 SangHo Kim e Vitor Genz**

#880 Gustavo Farah e Pedro Nunes**

#888 Lineu Pires e Beto Gresse*

*Sport

**Trophy

