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Porsche Cup

Porsche Cup confirma Brasília e Interlagos como substitutos de Goiânia

Obras no circuito goiano tiraram duas etapas do calendário original

Livia Veiga
Publicado:
Porsche Cup em Portimã

Foto de: Rafael Gagliano

Por conta das obras no circuito de Goiânia, a Porsche Cup precisou alterar duas etapas de seu calendário. Nesta terça-feira (1º), a categoria confirmou os locais que receberão as provas remarcadas.

Leia também:

A etapa endurance da Carrera Cup e da Challenge está mantida para 3 de outubro, mas será realizada em Brasília. Será a segunda corrida de longa duração prevista no calendário da temporada.

Já a terceira etapa da Challenge e Trophy acontecerá em Interlagos, nos dias 21 e 22 de novembro, encerrando a temporada sprint da categoria.

Informações sobre programação, ingressos e outros detalhes dos eventos serão divulgadas nos canais oficiais da Porsche Cup nos próximos dias.

 

Após SHOW em Aragón, MARC é FAVORITO ao TÍTULO vs APRILIAS? Diogo BRILHA: e aí, Honda? SERTÕES e AMA

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