Porsche Cup confirma Brasília e Interlagos como substitutos de Goiânia
Obras no circuito goiano tiraram duas etapas do calendário original
Foto de: Rafael Gagliano
Por conta das obras no circuito de Goiânia, a Porsche Cup precisou alterar duas etapas de seu calendário. Nesta terça-feira (1º), a categoria confirmou os locais que receberão as provas remarcadas.
A etapa endurance da Carrera Cup e da Challenge está mantida para 3 de outubro, mas será realizada em Brasília. Será a segunda corrida de longa duração prevista no calendário da temporada.
Já a terceira etapa da Challenge e Trophy acontecerá em Interlagos, nos dias 21 e 22 de novembro, encerrando a temporada sprint da categoria.
Informações sobre programação, ingressos e outros detalhes dos eventos serão divulgadas nos canais oficiais da Porsche Cup nos próximos dias.
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