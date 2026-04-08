Porsche Cup confirma etapas em Portimão no calendário de 2026
Categoria já havia anunciado duas provas em solo português no calendário original deste ano, mas com local a ser determinado
Porsche Cup
Foto de: Rafael Gagliano
A Porsche Cup Brasil confirmou nesta quarta-feira (08) que as duas provas previstas no calendário da temporada 2026 em solo português serão realizadas no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.
No início do ano, quando divulgou o calendário da temporada, a categoria já previa a realização de duas provas no país europeu no mês de julho, mas sem confirmar o local. As duas etapas, uma Sprint e uma Endurance, ocorreriam logo após a passagem da Porsche Cup na programação preliminar das 24h de Le Mans.
Agora foi confirmado que Portimão volta a receber a categoria após uma rodada dupla em 2025. Nos dias 04 e 05 de julho serão realizadas as provas da etapa Sprint, enquanto na semana seguinte, no dia 12, ocorrerá a primeira corrida de longa duração da temporada, com 300km de duração.
No momento, a próxima etapa da Porsche Cup Brasil é a das 24h de Le Mans, em junho, já que a prova de Goiânia, prevista para o fim de abril, foi adiada por conta das condições do asfalto do Autódromo Internacional Ayrton Senna após a MotoGP, mas ainda não teve uma nova data confirmada.
O circuito da capital goiana deve ficar fechado até pelo menos 10 de maio, permitindo o período correto de cura do asfalto, de 30 dias.
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