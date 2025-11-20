Todas as categorias

Porsche Cup Interlagos - Endurance

Porsche Cup: Conheça as duplas e trios confirmadas para os 500km de Interlagos

Classe-escola da Porsche Cup Brasil, Sprint Trophy também corre neste fim de semana, em rodada dupla

Editado:
Marçal Muller e Felipe Fraga

A Porsche Cup C6 Bank conclui neste sábado, em grande estilo, a temporada do seu vigésimo aniversário. A categoria dos carros de corrida mais produzidos no planeta já contabilizava, na manhã desta terça-feira, 106 pilotos confirmados para o último encontro do ano.

Leia também:

Além da corrida de 500 km, a mais longa da temporada e responsável por definir o Endurance Challenge, a Trophy, classe de entrada, também realiza sua prova final. Ao fim da intensa programação deste sábado, serão conhecidos todos os campeões de 2025 – e alguns títulos seguem em aberto.

Na Carrera, a dupla do carro #544, Felipe Fraga e Marçal Müller, foi dominante ao longo do ano, vencendo todos os segmentos do calendário. Na sequência aparecem Matheus Comparatto, único piloto sul-americano entre os 12 finalistas do Porsche Junior Programme Shootout, e Lucas Salles.

Outro atrativo é a definição do campeonato overall, que soma também os pontos do certame de sprint, conquistado por Miguel Paludo no evento suporte da Fórmula 1 há duas semanas.

Na Challenge, o destaque do Endurance é a dupla José Moura Neto e Matheus Iório, seguida por Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr. No sprint, o campeão é Caio Chaves, que teve desempenho dominante na temporada. Como ele não disputa o Endurance, os favoritos ao título overall passam a ser José Moura Neto e Leonardo Herrmann.

Já na classe introdutória, a Trophy, que terá sua última prova no sábado, às 10h, o campeonato aponta Denis Ferrer na liderança, seguido por Neto Carloni e Pedro Villela.

Tradicionalmente, a corrida de 500 km encerra de forma apoteótica o calendário da Porsche Cup C6 Bank. A expectativa é de um espetáculo à altura dos diversos recordes estabelecidos ao longo do ano, nesta que foi a temporada mais internacional das mais de duas décadas de história da categoria.

Para o grid da prova final, mais uma vez estarão presentes os principais pilotos regulares, dividindo o asfalto com estrelas de campeonatos nacionais e internacionais. Um atrativo especial é a participação do ator germano-irlandês Michael Fassbender, que forma dupla com o experiente Max Wilson.

Fã declarado do automobilismo, Fassbender iniciou sua jornada nas pistas em 2018, pela Porsche Racing Experience, passando pela Porsche Sports Cup e pela European Le Mans Series, até alinhar no grid das 24 Horas de Le Mans 2022, experiência registrada no documentário “Road to Le Mans. The Film”.

Com direito a estrela de Hollywood, os grandes nomes da temporada 2025 e figuras de renome como Rubens e Fefo Barrichello, Nelson Piquet Jr., Caio Collet e Enzo Fittipaldi, a corrida promete fortes emoções.

O treino classificatório ocorre na sexta-feira e tem seu resultado definido pela média das voltas do maior e do menor BOP de cada tripulação. Por ser mais longa, esta prova permite que as equipes se organizem em trios, diferentemente das etapas de 300 km, que admitiam apenas duplas. A corrida de 500 km será realizada no sábado, a partir das 14h, com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Porsche Cup - Etapa 9 - Lista de inscritos:

Carrera Cup

#7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister
#26. Christian Hahn e Felipe Baptista
#70. Lucas Salles e Rafael Suzuki
#74. Piero Cifali, André Bragantini Jr. e Pedro Aguiar
#88. Pedro Boesel e Enzo Fittipaldi
#111. Fefo Barrichello e Rubens Barrichello
#118. Matheus Comparatto e Matheus Ferreira
#544. Marçal Muller e Felipe Fraga
#1. Alceu Feldmann e Guilherme Salas (S)
#3. Cristian Mohr, Enzo Elias e André Rosário (S)
#8. Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (S)
#14. Carlos Campos e Thiago Vivacqua (S)
#16. Marcelo Hahn e Allam Khodair (S)
#27. Josimar Junior e Sergio Ramalho (S)
#29. Rodrigo Mello e Caio Collet (S)
#56. Peter Ferter e Diego Nunes (S)
#77. Francisco Horta e William Freire (S)
#80. Rouman Ziemkiewicz, Nelson Piquet Jr e Marcos Regadas (S)
#83. Marco Billi, Gaetano Di Mauro e Maurizio Billi (S)
#87. Nelson Monteiro e Thiago Camilo (S)
#100. Seba Malucelli e Marcos Gomes (S)
#888. Lineu Pires e Beto Gresse (S)
#12. Marco Pisani e Renan Guerra (R)
#15. Leonardo Sanchez, Rafael Martins e Luiz Fernando Trevisan (R)
#33 Bruno Campos e Nicolas Costa (R)
#38. Eric Santos e Gabriel Robe (R)
#93. Michael Fassbender e Max Wilson (R)
#99. Wagner Pontes e Rafael Reis (R)
#911. Silvio Morestoni e Jeff Giassi (R)
#11. Flávio Sampaio e a definir (R)

(S) Sport
(R) Rookie

Sprint Challenge

#22. Caio Castro e Danilo Dirani
#23. Leonardo Herrmann e Vitor Baptista
#66. Sadak Leite e Fabio Carbone
#2. Luiz Souza e Bruno Bonifacio (S)
#37. André Gaidzinski e Ricardo Maurício (S)
#45. Jose Moura Neto e Matheus Iorio (S)
#98. Cecília Rabelo e Pietro Rimbano (S)
#21. Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (R)
#55. Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (R)
#246. Rafa Brocchi e Vitor Genz (R)
#999. Claudio Reina e João Gonçalves (R)

(S) Sport
(R) Rookie

Sprint Trophy

#10. Nicholas Garfinkel
#12. Pedro Villela
#13. Leticia Bufoni
#111. Neto Carloni
#121. Denis Ferrer
#331. Neto Heil
#1. Gustavo Costa (S)
#3. Gabriel Guper (S)
#5. Guilherme Figueiredo (S)
#7. Adriano Valverde (S)
#11. Paulo Reales (S)
#15. Marco Mascari (S)
#22. Eldo Umbelino (S)
#45. Luis Eduardo Lopes (S)
#51. Rodrigo Arruy (S)
#84. Fabrício Simões (S)
#88. Alex Fonseca (S)
#110. Henrique Tielas (S)
#777. Lucas Lucco (S)
#991. Paulo Muzy (S)

(S) Sport

