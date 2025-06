Especial, a temporada do vigésimo aniversário da Porsche Cup C6 Bank é a mais internacional de sua história, com quatro etapas em Portugal. E serão jornadas decisivas para afunilar as disputas pelos títulos e credenciar os postulantes às coroas em jogo em 2025 em autódromos de nível internacional. O primeiro capítulo dessa nova fase da disputa tem início neste fim de semana.

O moderno Autódromo Internacional do Algarve recebe a quarta etapa de sprint, campeonato de corridas curtas que depois terá sua penúltima etapa no Estoril e retorna a Interlagos apenas para a finalíssima do ano, na preliminar do GP São Paulo de F1 em novembro.

Na semana seguinte acontece a abertura do Endurance Challenge, campeonato com três etapas de provas longas, de 300 km e 500 km, em que os principais competidores regulares da categoria dos carros de competição mais produzidos no mundo formam tripulações com colegas de outros eventos e se alternam no comando dos Porsche 911 GT3 Cup das duas gerações mais recentes fabricadas pela icônica montadora de alemã.

A exemplo do que acontece no certame de sprint, no Endurance Challenge também serão duas etapas consecutivas no Algarve e Estoril, com a categoria regressando apenas para a finalíssima do campeonato, em Interlagos no mês de novembro.

Após a primeira metade do calendário de sprint, foram realizadas seis corridas da Carrera e da Challenge, as classes em disputa neste fim de semana. Pela categoria principal, que compete com os carros da geração 992, a mesma usada pela Porsche Mobil1 Supercup em preliminares do calendário da F1 em 2025, foram cinco vencedores diferentes - apenas Thiago Vivacqua repetiu o primeiro lugar, no Velocitta e Interlagos.

A liderança do campeonato é do eneacampeão Miguel Paludo, o único competidor do grid a ostentar 100% de pódios no ano, incluindo um triunfo na pista de Mogi Guaçu. Também vencedor no ano, o jovem Christian Hahn é o segundo na pontuação, seguido por Vivacqua, Alceu Feldmann e Matheus Comparatto, o único estreante dentro do top5, que realiza bem-sucedida adaptação ao universo dos carros de GT depois da conquista do título da F4 Brasil no ano passado.

Na Challenge foram três vencedores na temporada: Gerson Campos (três vezes, todas nas corridas 1, que pagam mais pontos e acontecem aos sábados), Caio Chaves (duas) e Leonardo Herrmann. Assim como acontece com Paludo na Carrera, a regularidade faz de Chaves o líder na pontuação, com 100% de pódios no ano. Gerson é segundo, com Herrmann em terceiro. Lucas Locatelli e Sadak Leite, nesta ordem, completam o top5 na classificação.

Cabe ressaltar que ambas as categorias realizam em paralelo subcampeonatos, nas divisões Sport e Rookie, em que os pilotos são enquadrados pelo time técnico da Porsche Cup C6 Bank conforme seu repertório nos carros de GT, idade e trajetória no automobilismo. Nos quatro subcampeonatos os líderes conseguiram livrar margem considerável após 50% das provas realizadas. Feldmann encabeça a tabela de pontos da Carrera Sport, Leo Sanchez é o melhor da Carrera Rookie, Locatelli tem dominado a Challenge Sport, e, Daniel Neumann, a Challenge Rookie.

A quarta etapa do campeonato tem suas atividades oficiais a partir desta sexta-feira, com dois treinos livres. No sábado acontecem o quali pela manhã e as corridas 1 no início da tarde (pelo horário de Portugal). Após a cerimônia de pódio, os vencedores da primeira bateria de cada classe realizam sorteio entre os números 6, 7 ou 8, determinando a respectiva inversão do grid para as corridas do domingo.

A Porsche Cup C6 Bank fez sua primeira corrida fora do Brasil em 2010 e, desde então, foram 68 provas realizadas além das fronteiras nacionais. Argentina, Espanha e Portugal já receberam a categoria, que passou pelo Algarve em 2012 e 2013. Eram outras gerações de carros e de pilotos, de modo que a rota de credenciamento para quem almeja encerrar o ano do vigésimo aniversário da categoria com um título começa neste fim de semana em um palco praticamente inédito para todos os competidores.

As corridas têm transmissão da Motorsport.tv Brasil.

Lista de inscritos - Etapa 4 - Algarve

Carrera Cup

1. #7 Miguel Paludo

2. #10 Thiago Vivacqua

3. #26 Christian Hahn

4. #70 Lucas Salles

5. #72 Antonella Bassani

6. #118 Matheus Comparatto

7. #544 Marçal Muller

8. #1 Alceu Feldmann (S)

9. #14 Carlos Campos (S)

10. #17 Marcos Regadas (S)

11. #21 Miguel Mariotti (S)

12. #24 Gustavo Zanon (S)

13. #27 Josimar Junior (S)

14. #29 Rodrigo Mello (S)

15. #30 Cristian Mohr (S)

16. #51 Israel Salmen (S)

17. #77 Francisco Horta (S)

18. #80 Rouman Ziemkiewicz (S)

19. #83 Marco Billi (S)

20. #87 Nelson Monteiro (S)

21. #95 Alceu Feldmann Neto (S)

22. #100 Seba Malucelli (S)

23. #199 Nelson Marcondes (S)

24. #888 Lineu Pires (S)

25. #2 Silvio Morestoni (R)

26. #9 Edu Guedes (R)

27. #11 Flavio Sampaio (R)

28. #12 Marco Pisani (R)

29. #25 Paulo Sousa (R)

30. #33 Bruno Campos (R)

31. #85 Eduardo Menossi (R)

32. #99 Wagner Pontes (R)

Challenge

1. #22 Caio Castro

2. #23 Leonardo Herrmann

3. #54 Caio Chaves

4. #66 Sadak Leite

5. #82 Gerson Campos

6. #5 George Crispim (S)

7. #7 Luiz Souza (S)

8. #14 Andre Gaidzinski (S)

9. #32 Matheus Roque (S)

10. #45 Jose Moura Neto (S)

11. #77 Mario Delara (S)

12. #98 Cecilia Rabelo (S)

13. #177 Lucas Locatelli (S)

14. #444 Markenson Marques (S)

15. #2 Rafa Brocchi (R)

16. #18 Ricardo Zylberman (R)

17. #21 Daniel Neumann (R)

18. #33 William Araujo (R)

19. #58 Claudio Simão (R)

20. #99 Claudio Reina (R)

21. #100 Raphael Bernardes (R)

22. #129 Fernando Arruda (R)

(S) Sport

(R) Rookie

