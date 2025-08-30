Porsche Cup: Da Costa / Souza lideram o TL1 da Carrera Cup no Endurance do Estoril
Categoria segue na pista portuguesa neste fim de semana, trocando as corridas sprint pela segunda prova de longa duração da temporada 2025
A Porsche Cup Brasil segue no Estoril, mas após o fim da etapa Sprint, começam as atividades para a segunda prova de Endurance na temporada 2025. E no primeiro treino livre para a classe Carrera Cup, o campeão da Fórmula E, António Félix da Costa, foi o mais rápido em dupla com o compatriota Bernardo Sousa.
António Félix da Costa e Bernardo Sousa terminaram na frente com um tempo de 01min39s654, apenas 0s042 de diferença para Eric Santos e Gabriel Robe, que lideraram entre os pilotos da Rookie. Em terceiro, Marcos Gomes e Sebá Malucelli foram os melhores colocados da Sport.
Eduardo Menossi e Leo Reis ficaram em quarto, à frente de Leo Sanchez e Rafa Martins. Vencedores da etapa do Algarve, Marçal Muller e Felipe Fraga ficaram em 11º.
A Porsche Cup Brasil realiza no domingo a classificação e a prova dos 300km de Estoril. O quali está marcado para 05h30, horário de Brasília, e a corrida 09h20. Você acompanha tudo ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Confira o resultado do TL1 da Carrera Cup no Estoril:
1 - António Félix da Costa e Bernardo Sousa (Carrera Cup)
2 - Eric Santos e Gabriel Robe (Carrera Cup Rookie)
3 - Sebá Malucelli e Marcos Gomes (Carrera Cup Sport)
4 - Eduardo Menossi e Leonardo Reis (Carrera Cup Rookie)
5 - Leonardo Sanchez e Rafael Martins (Carrera Cup Rookie)
6 - Miguel Paludo e Alan Hellmeister (Carrera Cup)
7 - Francisco Horta e William Freire (Carrera Cup Sport)
8 - Lucas Salles e Rafael Suzuki (Carrera Cup)
9 - Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (Carrera Cup Sport)
10 - Bruno Campos e Nicolas Costa (Carrera Cup Rookie)
11 - Marçal Muller e Felipe Fraga (Carrera Cup)
12 - Matheus Comparatto e Matheus Ferreira (Carrera Cup)
13 - Carlos Campos e Thiago Vivacqua (Carrera Cup Sport)
14 - Silvio Morestoni e Jeff Giassi (Carrera Cup Rookie)
15 - Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (Carrera Cup Sport)
16 - Lineu Pires e Beto Gresse (Carrera Cup Sport)
17 - Nelson Monteiro e Thiago Camilo (Carrera Cup Sport)
18 - Rodrigo Mello e Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)
1
20 - Marco Billi e Gaetano Di Mauro (Carrera Cup Sport)
21 - Josimar Junior e Sergio Ramalho (Carrera Cup Sport)
22 - Paulo Sousa e Galid Osman (Carrera Cup Rookie)
23 - Marco Pisani e Renan Guerra (Carrera Cup Rookie)
24 - Flávio Sampaio e Bernardo Pinheiro (Carrera Cup Rookie)
25 - Wagner Pontes e Rafael Reis (Carrera Cup Rookie)
26 - Piero Cifali e André Bragantini Jr (Carrera Cup Rookie)
27 - Miguel Caetano e João Posser (Carrera Cup Rookie)
