A Porsche Cup Brasil segue no Estoril, mas após o fim da etapa Sprint, começam as atividades para a segunda prova de Endurance na temporada 2025. E no primeiro treino livre para a classe Carrera Cup, o campeão da Fórmula E, António Félix da Costa, foi o mais rápido em dupla com o compatriota Bernardo Sousa.

António Félix da Costa e Bernardo Sousa terminaram na frente com um tempo de 01min39s654, apenas 0s042 de diferença para Eric Santos e Gabriel Robe, que lideraram entre os pilotos da Rookie. Em terceiro, Marcos Gomes e Sebá Malucelli foram os melhores colocados da Sport.

Eduardo Menossi e Leo Reis ficaram em quarto, à frente de Leo Sanchez e Rafa Martins. Vencedores da etapa do Algarve, Marçal Muller e Felipe Fraga ficaram em 11º.

A Porsche Cup Brasil realiza no domingo a classificação e a prova dos 300km de Estoril. O quali está marcado para 05h30, horário de Brasília, e a corrida 09h20. Você acompanha tudo ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado do TL1 da Carrera Cup no Estoril:

1 - António Félix da Costa e Bernardo Sousa (Carrera Cup)

2 - Eric Santos e Gabriel Robe (Carrera Cup Rookie)

3 - Sebá Malucelli e Marcos Gomes (Carrera Cup Sport)

4 - Eduardo Menossi e Leonardo Reis (Carrera Cup Rookie)

5 - Leonardo Sanchez e Rafael Martins (Carrera Cup Rookie)

6 - Miguel Paludo e Alan Hellmeister (Carrera Cup)

7 - Francisco Horta e William Freire (Carrera Cup Sport)

8 - Lucas Salles e Rafael Suzuki (Carrera Cup)

9 - Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (Carrera Cup Sport)

10 - Bruno Campos e Nicolas Costa (Carrera Cup Rookie)

11 - Marçal Muller e Felipe Fraga (Carrera Cup)

12 - Matheus Comparatto e Matheus Ferreira (Carrera Cup)

13 - Carlos Campos e Thiago Vivacqua (Carrera Cup Sport)

14 - Silvio Morestoni e Jeff Giassi (Carrera Cup Rookie)

15 - Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (Carrera Cup Sport)

16 - Lineu Pires e Beto Gresse (Carrera Cup Sport)

17 - Nelson Monteiro e Thiago Camilo (Carrera Cup Sport)

18 - Rodrigo Mello e Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

1

20 - Marco Billi e Gaetano Di Mauro (Carrera Cup Sport)

21 - Josimar Junior e Sergio Ramalho (Carrera Cup Sport)

22 - Paulo Sousa e Galid Osman (Carrera Cup Rookie)

23 - Marco Pisani e Renan Guerra (Carrera Cup Rookie)

24 - Flávio Sampaio e Bernardo Pinheiro (Carrera Cup Rookie)

25 - Wagner Pontes e Rafael Reis (Carrera Cup Rookie)

26 - Piero Cifali e André Bragantini Jr (Carrera Cup Rookie)

27 - Miguel Caetano e João Posser (Carrera Cup Rookie)

Q4: TUDO SOBRE A CLASSIFICAÇÃO PARA O GP DA HOLANDA DE F1

Watch: F1 AO VIVO: TUDO sobre a CLASSIFICAÇÃO para o GP DA HOLANDA | Q4

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!