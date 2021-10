Porsche Cup define postulantes aos títulos de sprint em Goiânia

Goiânia recebe neste fim de semana a penúltima etapa da Porsche XP Private Cup, jornada que será decisiva para o desfecho dos títulos de sprint em jogo na temporada 2021.

Depois de quatro etapas muito disputadas em Velocitta, Interlagos e Curitiba (duas vezes), os carros de competição mais produzidos no planeta passam pela capital goiana pela primeira vez no ano. Serão duas corridas da Carrera Cup e outras duas da GT3 Cup –e a grande novidade é uma sessão extra de quali no domingo, quando os carros correrão sem inversão de grid.

Assim estarão em jogo 44 pontos, com ambas as provas valendo a pontuação das corridas 1 das outras etapas.

Como o regulamento estipula descartes das duas piores pontuações de cada competidor, são múltiplas as combinações de resultados para apurar os reais candidatos aos campeonatos. Mas, considerando a altíssima competitividade nos seis títulos em jogo no certame de sprint, todas elas passam por desempenhos convincentes em Goiânia.

Na Carrera Cup cinco pilotos já escreveram seus nomes na lista de vencedores em 2021. O hexacampeão Miguel Paludo lidera a tabela de pontos e ganhou duas vezes. Ele é seguido, nesta ordem, por Werner Neugebauer, Marçal Muller, Alceu Feldmann, Enzo Elias e Renan Pizii.

Caçula da categoria, o brasiliense Enzo é o único que não venceu na temporada. Mas em 2020 foi um dos três vencedores de sprint na capital goiana, os outros dois foram Neugebauer e Pedro Aguiar.

Na GT3 Cup as vitórias foram ainda mais pulverizadas em 2021. Apenas Lucas Salles repetiu o feito, com Eduardo Menossi, Cristian Mohr, Ayman Darwich, Raijan Mascarello, Caio Castro e Marcio Mauro levando, cada um, um troféu de primeiro lugar.

Com base na consistência e uma invejável sequência de pódios, o topo da tabela de pontos é ocupado por Nelson Monteiro.

Nos subcampeonatos o cenário é igualmente acirrado.

Na Carrera Sport apenas dez pontos separam os quatro primeiros, sendo que a distância do líder Fran Lara para Pizzi é de apenas cinco tentos. Na Carrera Trophy, Menossi tem oito pontos de vantagem sobre Urubatan Jr, mas Francisco Horta e Nelson Marcondes vêm muito próximos logo atrás.

Na GT3 Sport, Ricardo Fontanari lidera com apenas três pontos de vantagem sobre Darwich e oito sobre Caio Castro. E A GT3 Trophy tem Edu Guedes e Nasser Aboultaif empatados em primeiro lugar, com Edson dos Reis e Gustavo Farah empatados em terceiro.

A partir desta sexta-feira os carros vão para a pista para os treinos livres. No sábado acontecem os qualis e as primeiras corridas de cada classe. No domingo novamente haverá quali e corridas, fechando a penúltima etapa da temporada. Na TV, as corridas são exibidas ao vivo pela Band e em VT pelos canais Sportv. Os classificatórios e as provas são transmitidos também pelos canais oficiais da Porsche XP Private no Facebook, Youtube e TikTok e pelos portais F1 Mania e Motorsport.com.

Horários

Sexta-feira, 8 de outubro

15:25 – 16:10 – Treino livre 1 – Carrera Cup

16:20 – 17:05 – Treino livre 1 – GT3 Cup

Sábado, 9 de outubro

10:30 – 10:45 – Quali – Carrera Cup

10:55 – 11:10 – Quali – GT3 Cup

13:50 – 14:35 – Formação de grid para corrida 1 (25 min +1 volta) – Carrera Cup

14:30 – 15:14 – Formação de grid para corrida 1 (25 min +1 volta) – GT3 Cup

Domingo, 10 de outubro

09:30 – 09:45 – Quali – Carrera Cup

09:55 – 10:10 – Quali – GT3 Cup

12:20 – 13:05 – Formação de grid para corrida 2 (25 min +1 volta) – Carrera Cup

13:00 – 13:44 – Formação de grid para corrida 2 (25 min +1 volta) – GT3 Cup

Classificações:

Carrera Cup

#7 Miguel Paludo 137 pontos #8 Werner Neugebauer 128 #544 Marçal Müller 122 #1 Alceu Feldmann 111 #73 Enzo Elias 96 #16 Renan Pizii 71 #3 Fran Lara 68 #20 Pedro Aguiar 56 #21 Eloi Khouri 55 #11 Pedro Boesel 52 #19 Cristiano Piquet 49 #29 Rodrigo Mello 43 #20 Matheus Iorio 32 #80 Rouman Ziekmiewicz 27 #85 Eduardo Menossi 20 #90 Eduardo Azevedo 19 #100 Urubatan Jr. 17

#77 Francisco Horta 17

#9 Franco Giaffone 14 #5 Sylvio de Barros 10 #199 Nelson Marcondes 8 #88 Georgios Frangulis 5

#84 Fernando Croce 5

#12 João Barbosa 2

Carrera Sport

#3 Fran Lara 59 pontos #16 Renan Pizii 54 #19 Cristiano Piquet 53 #29 Rodrigo Mello 49 #80 Rouman Ziemkiewicz 31 #85 Eduardo Menossi 22 #90 Eduardo Azevedo 20 #100 Urubatan Jr 19 #77 Francisco Horta 18 #9 Franco Giaffone 16 #5 Sylvio de Barros 13 #199 Nelson Marcondes 12 #88 Georgios Frangulis 5 #12 João Barbosa 4 #84 Fernando Croce 1

Carrera Trophy

#85 Eduardo Menossi 57 #100 Urubatan Jr 49 #77 Francisco Horta 45 #199 Nelson Marcondes 43 #9 Franco Giaffone 39 #88 Georgios Frangulis 31 #5 Sylvio de Barros 28 #12 João Barbosa 27 #10 Paulo Borges 12 #15 Leonardo Sanchez 7

GT3 Cup

#87 Nelson Monteiro 115 #80 Raijan Mascarello 106 #7 Lucas Salles 103 #3 Crisitan Mohr 92 #555 Ayman Darwich 82 #69 Daniel Correa 78 #17 Ricardo Fontanari 72 #22 Caio Castro 70 #20 Vina Neves 59 #15 Leonardo Sanchez 54 #14 André Gaidzinski 44 #11 Marcio Mauro 36 #8 Lineu Pires 29 #85 Eduardo Menossi 28

#32 Paulo Sousa 28

#9 Edu Guedes 25 #79 Lucas Peres 22 #12 Edson dos Reis 19

#33 Bruno Campos 19

#29 Guilherme Bottura 19

#50 Ramon Alcaraz 14 #99 Nasser Aboultaif 13 #45 Paulo Totaro 12 #88 Gustavo Farah 9 #71 SangHo Kim 8 #888 Khayam Ghazzaoui 4

#44 Carol Aranha 4

GT3 Sport

#17 Ricardo Fontanari 54 #555 Ayman Darwich 51 #22 Caio Castro 46 #20 Vina Neves 41 #15 Leonardo Sanchez 34 #14 André Gaidzinksi 29 #8 Lineu Pires 18 #32 Paulo Sousa 16 #85 Eduardo Menossi 15 #12 Edson dos Reis 13

#9 Edu Guedes 13

#33 Bruno Campos 11

#29 Guilherme Bottura 11

#50 Ramon Alcaraz 7 #99 Nasser Aboultaif 6 #45 Paulo Totaro 4 #88 Gustavo Farah 3

#71 SangHo Kim 3

#888 Khayam Gazzaoui 1

GT3 Trophy

#34 Edu Guedes 50

#99 Nasser Aboultaif 50

#12 Edson dos Reis 41

#88 Gustavo Farah 41

#33 Bruno Campos 40 #44 Carol Aranha 32 #71 Sang Ho Kim 30 #45 Paulo Totaro 12 #888 Khayam Ghazzaoui 11

