Porsche Cup: Denis Ferrer brilha e vence corrida da Trophy no Velocitta
Piloto fez uma ótima ultrapassagem para assumir a liderança da etapa e ganhar a primeira do ano
Muita ação na pista do Velocitta neste domingo (29) com as corridas que fecham o segundo fim de semana da Porsche Cup. Logo cedinho, os pilotos da Trophy disputaram posições, com vitória de Denis Ferrer.
Neylson Almeida conseguiu manter a ponta na largada, abrindo uma boa vantagem para o segundo colocado, Marcelo Kairis.
Guilherme Figueiredo foi bastante ousado na saída do Saca-Rolha ainda na primeira volta para se colocar em segundo, mas logo na sequência teve problemas e perdeu muitas posições, caindo para 17°.
A corrida foi marcada por várias disputas de posições, mas nenhuma bandeira amarela ou abandono. Na Rookie, os pilotos se mostraram bastante competitivos, com Alex Fonseca se colocando na briga pelo pódio na categoria.
Vinicius Motta, que liderou boa parte da corrida pela Sport, acabou rodando faltando cinco minutos, perdendo contato com os pilotos que se colocaram na briga pelo pódio. Com isso, Paulo Muzy terminou em segundo, tendo Leonardo Marcelli em terceiro.
Na Rookie, Nilson Jocionis foi o vencedor, com Heverton Cardoso e Alex Fonseca fechando o top 3.
|POS
|PILOTO
|1
|Denis Ferrer
|2
|Neylson Almeida
|3
|Sergio Laurentys
|4
|Marcelo Kairis
|5
|Paulo Muzy
|6
|Leonardo Marcelli
|7
|Nilson Jocionis
|8
|Rodrigo Arruy
|9
|Alexandre Assolini
|10
|Gustavo Costa
Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Hadjar: Carro da Red Bull é tão difícil de pilotar que chegou a ser “perigoso” no Japão
F1 - Norris: "Ainda não me sinto tão confortável no carro"
De "criança perdida" para vencedor de corridas na F1: Wolff brinca sobre papel de mentor de Antonelli
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários