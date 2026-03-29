Porsche Cup Velocitta - Sprint

Porsche Cup: Denis Ferrer brilha e vence corrida da Trophy no Velocitta

Piloto fez uma ótima ultrapassagem para assumir a liderança da etapa e ganhar a primeira do ano

Livia Veiga
Livia Veiga
CHALLENGE1Porsche-Cup-2026-Interlagos-Rafael-Gagliano-2-6

Muita ação na pista do Velocitta neste domingo (29) com as corridas que fecham o segundo fim de semana da Porsche Cup. Logo cedinho, os pilotos da Trophy disputaram posições, com vitória de Denis Ferrer.

Leia também:

Neylson Almeida conseguiu manter a ponta na largada, abrindo uma boa vantagem para o segundo colocado, Marcelo Kairis.

Guilherme Figueiredo foi bastante ousado na saída do Saca-Rolha ainda na primeira volta para se colocar em segundo, mas logo na sequência teve problemas e perdeu muitas posições, caindo para 17°.

A corrida foi marcada por várias disputas de posições, mas nenhuma bandeira amarela ou abandono. Na Rookie, os pilotos se mostraram bastante competitivos, com Alex Fonseca se colocando na briga pelo pódio na categoria.

Vinicius Motta, que liderou boa parte da corrida pela Sport, acabou rodando faltando cinco minutos, perdendo contato com os pilotos que se colocaram na briga pelo pódio. Com isso, Paulo Muzy terminou em segundo, tendo Leonardo Marcelli em terceiro.

Na Rookie, Nilson Jocionis foi o vencedor, com Heverton Cardoso e Alex Fonseca fechando o top 3.

POS PILOTO
1 Denis Ferrer
2 Neylson Almeida
3 Sergio Laurentys
4 Marcelo Kairis
5 Paulo Muzy
6 Leonardo Marcelli
7 Nilson Jocionis
8 Rodrigo Arruy
9 Alexandre Assolini
10 Gustavo Costa

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

Porsche Cup: Neylson Almeida, da Trophy, garante pole no Velocitta

Porsche Cup
Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Neylson Almeida, da Trophy, garante pole no Velocitta

Ladrões roubam 12 toneladas de chocolate da KitKat em parceria com a F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Ladrões roubam 12 toneladas de chocolate da KitKat em parceria com a F1

Porsche Cup: Neumann vence corrida 1 na Challenge no Velocitta

Porsche Cup
Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Neumann vence corrida 1 na Challenge no Velocitta

Últimas notícias

F1 - Hadjar: Carro da Red Bull é tão difícil de pilotar que chegou a ser “perigoso” no Japão

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Hadjar: Carro da Red Bull é tão difícil de pilotar que chegou a ser “perigoso” no Japão

Porsche Cup: Denis Ferrer brilha e vence corrida da Trophy no Velocitta

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Denis Ferrer brilha e vence corrida da Trophy no Velocitta

F1 - Norris: "Ainda não me sinto tão confortável no carro"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Norris: "Ainda não me sinto tão confortável no carro"

De "criança perdida" para vencedor de corridas na F1: Wolff brinca sobre papel de mentor de Antonelli

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Japão
De "criança perdida" para vencedor de corridas na F1: Wolff brinca sobre papel de mentor de Antonelli