Porsche Cup: Denis Ferrer é o mais rápido da sessão 2 da Trophy em Interlagos
Emmanuel Rocha e Neylson Almeida completaram o top três
Kairis
Foto de: Magnus Torquato
A Porsche Cup Brasil retorna a Interlagos neste fim de semana para a última etapa da categoria sprint trophy da temporada de 2026. Na manhã desta sexta-feira (27), os pilotos deram início as atividades de pista com os treinos.
Denis Ferrer foi o mais rápido da sessão, com Emmanuel Rocha e Neylson Almeida completando o top três.
Neylson Almeida foi o primeiro a liderar a tabela de tempos, mais tarde sendo superado por Denis Ferrer. Empatado na liderança do campeonato com Almeida, Marcelo Kairis era décimo colocado com trinta minutos restantes no cronômetro.
No fim, Ferrer se manteve o mais rápido, seguido por Emmanuel Rocha e Almeida. Nos momentos finais, Kairis avançou para a quarta colocação e Sergio Laurentys completou o top cinco.
|
Pos.
|
Nº
|
Piloto
|
Categoria
|
Voltas
|
Int.
|
Dif.
|
Melhor volta
|
1
|
121
|
Denis Ferrer
|
Trophy
|
11
|
—
|
—
|
1:44.087
|
2
|
79
|
Emmanuel Rocha
|
Trophy
|
13
|
0.320
|
0.320
|
1:44.407
|
3
|
78
|
Neylson Almeida
|
Trophy
|
14
|
0.331
|
0.651
|
1:44.738
|
4
|
30
|
Marcelo Kairis
|
Sport
|
10
|
0.069
|
0.720
|
1:44.807
|
5
|
72
|
Sergio LaurentyS
|
Trophy
|
12
|
0.028
|
0.748
|
1:44.835
|
6
|
5
|
Guilherme Figueiredo
|
Trophy
|
13
|
0.172
|
0.920
|
1:45.007
|
7
|
18
|
Alexandre Azevedo
|
Rookie
|
13
|
0.148
|
1.068
|
1:45.155
|
8
|
12
|
Davi Cordeiro
|
Rookie
|
9
|
0.257
|
1.325
|
1:45.412
|
9
|
1
|
Gustavo Costa
|
Sport
|
12
|
0.038
|
1.363
|
1:45.450
|
10
|
0
|
Vinicius Motta
|
Sport
|
9
|
0.042
|
1.405
|
1:45.492
|
11
|
27
|
Nilson Jocionis
|
Rookie
|
14
|
0.049
|
1.454
|
1:45.541
|
12
|
10
|
Alexandre Assolini
|
Sport
|
13
|
0.066
|
1.520
|
1:45.607
|
13
|
34
|
Leonardo Marcelli
|
Sport
|
13
|
0.114
|
1.634
|
1:45.721
|
14
|
11
|
Paulo Reales
|
Rookie
|
11
|
0.142
|
1.776
|
1:45.863
|
15
|
29
|
Manu Herrmann
|
Rookie
|
11
|
0.315
|
2.091
|
1:46.178
|
16
|
35
|
Cuca Petrelli
|
Sport
|
12
|
0.444
|
2.535
|
1:46.622
|
17
|
22
|
Heverton Cardoso
|
Rookie
|
13
|
0.004
|
2.539
|
1:46.626
|
18
|
77
|
João Guerra
|
Rookie
|
7
|
1.140
|
3.679
|
1:47.766
|
19
|
157
|
Cylmar Fortes
|
Rookie
|
12
|
0.250
|
3.929
|
1:48.016
|
20
|
911
|
Paulo Muzy
|
Sport
|
9
|
0.795
|
4.724
|
1:48.811
|
21
|
3
|
Victor Pinelli
|
Rookie
|
4
|
0.568
|
5.292
|
1:49.379
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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