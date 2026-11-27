A Porsche Cup Brasil retorna a Interlagos neste fim de semana para a última etapa da categoria sprint trophy da temporada de 2026. Na manhã desta sexta-feira (27), os pilotos deram início as atividades de pista com os treinos.

Denis Ferrer foi o mais rápido da sessão, com Emmanuel Rocha e Neylson Almeida completando o top três.

Neylson Almeida foi o primeiro a liderar a tabela de tempos, mais tarde sendo superado por Denis Ferrer. Empatado na liderança do campeonato com Almeida, Marcelo Kairis era décimo colocado com trinta minutos restantes no cronômetro.

No fim, Ferrer se manteve o mais rápido, seguido por Emmanuel Rocha e Almeida. Nos momentos finais, Kairis avançou para a quarta colocação e Sergio Laurentys completou o top cinco.

Pos. Nº Piloto Categoria Voltas Int. Dif. Melhor volta 1 121 Denis Ferrer Trophy 11 — — 1:44.087 2 79 Emmanuel Rocha Trophy 13 0.320 0.320 1:44.407 3 78 Neylson Almeida Trophy 14 0.331 0.651 1:44.738 4 30 Marcelo Kairis Sport 10 0.069 0.720 1:44.807 5 72 Sergio LaurentyS Trophy 12 0.028 0.748 1:44.835 6 5 Guilherme Figueiredo Trophy 13 0.172 0.920 1:45.007 7 18 Alexandre Azevedo Rookie 13 0.148 1.068 1:45.155 8 12 Davi Cordeiro Rookie 9 0.257 1.325 1:45.412 9 1 Gustavo Costa Sport 12 0.038 1.363 1:45.450 10 0 Vinicius Motta Sport 9 0.042 1.405 1:45.492 11 27 Nilson Jocionis Rookie 14 0.049 1.454 1:45.541 12 10 Alexandre Assolini Sport 13 0.066 1.520 1:45.607 13 34 Leonardo Marcelli Sport 13 0.114 1.634 1:45.721 14 11 Paulo Reales Rookie 11 0.142 1.776 1:45.863 15 29 Manu Herrmann Rookie 11 0.315 2.091 1:46.178 16 35 Cuca Petrelli Sport 12 0.444 2.535 1:46.622 17 22 Heverton Cardoso Rookie 13 0.004 2.539 1:46.626 18 77 João Guerra Rookie 7 1.140 3.679 1:47.766 19 157 Cylmar Fortes Rookie 12 0.250 3.929 1:48.016 20 911 Paulo Muzy Sport 9 0.795 4.724 1:48.811 21 3 Victor Pinelli Rookie 4 0.568 5.292 1:49.379

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