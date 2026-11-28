O grid dos 500 km de Interlagos, etapa que encerra a temporada 2026 da Porsche Cup Endurance neste sábado (28), conta com um nome conhecido internacionalmente no automobilismo virtual: Gustavo Ariel. O brasileiro, que integra a equipe de sim racing de Max Verstappen, divide o carro #26 com Lucas Castellani na classe Carrera Rookie.

Diferentemente de grande parte dos pilotos que construíram suas carreiras a partir do kartismo, Ariel teve seu primeiro contato com o automobilismo por meio dos simuladores. Incentivado pelo pai, o paulista começou a pilotar virtualmente por volta dos quatro anos de idade.

Em 2009, aos sete anos, participou de uma competição de automobilismo virtual durante um track day em Interlagos, utilizando o jogo F1 2006, no PlayStation 3.

A transição para as pistas reais começou em 2015, quando passou a disputar campeonatos de kart amador. Dois anos depois, participou das 500 Milhas de Kart, terminando na terceira colocação da categoria Light.

Em 2019, conquistou o Campeonato Brasileiro de Rental Kart e a Copa São Paulo de Kart da Granja Viana, na categoria Pro 500 Light, enquanto continuava acumulando resultados expressivos no automobilismo virtual.

Com a popularização das competições virtuais durante a pandemia da Covid-19, em 2020, Ariel ampliou seu currículo. Naquele ano, foi vice-campeão da Porsche Cup All Stars eSports em Interlagos e também terminou em segundo lugar na disputa da 'Race for Health', em Le Mans, formando dupla com Sérgio Sette Câmara.

A chegada à equipe de Max Verstappen

O desempenho nos simuladores chamou a atenção de Tony Kanaan, que levou o brasileiro para a equipe de automobilismo virtual da Texaco Racing. Em 2024, Ariel ingressou na Team Redline, tradicional equipe de sim racing ligada a Verstappen.

No cenário internacional, o brasileiro passou a disputar algumas das principais competições do iRacing. Na Porsche TAG Heuer Esports Supercup, terminou o campeonato de 2024 na décima colocação e avançou para o sétimo lugar em 2025.

Ariel também competiu no campeonato virtual oficial da IndyCar, encerrando a edição de 2024 na sétima posição e a temporada 2025/2026 em nono.

Paralelamente à carreira nos simuladores, o brasileiro buscou oportunidades no automobilismo real por meio da Racing Prodigy, iniciativa criada justamente para promover a transição de pilotos virtuais para as pistas.

Após vencer um torneio de iRacing com o Toyota GR86, Ariel conquistou uma oportunidade no programa e foi a quarta escolha geral do draft, sendo selecionado pela TC Racing.

Na competição Prodigy Three, Ariel disputou oito corridas e conquistou dois pódios, acumulando 34 pontos, de acordo com os dados oficiais do campeonato.

A relação com a Porsche Cup

Em junho de 2026, Gustavo Ariel ganhou uma competição virtual promovida pela Porsche Cup Brasil que tinha como prêmio uma viagem à França para acompanhar a inédita etapa da categoria em Le Mans e as tradicionais 24 Horas.

Na ocasião, o brasileiro utilizou uma estratégia diferente da adotada pelos principais adversários, permanecendo na pista por uma volta a mais antes de realizar sua parada nos boxes. A decisão garantiu a liderança e, posteriormente, a vitória.

"Sempre quis ser um piloto profissional", declarou Ariel na ocasião, destacando a importância dos simuladores para sua carreira.

Ainda em 2026, o piloto conquistou o vice-campeonato Brasileiro de Porsche SimRacing, com três vitórias em cinco etapas e 208 pontos, segundo a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Agora, Ariel tem a oportunidade de competir com um Porsche nas pistas reais brasileiras. O piloto, inclusive, liderou a sessão de treinamento destinada aos competidores que ainda não conheciam a pista ou os carros, na quinta-feira (26), em Interlagos.

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