Porsche Cup: Do simulador à pista, conheça a trajetória de Gustavo Ariel
Brasileiro construiu carreira no automobilismo virtual, passou pela equipe de Tony Kanaan e disputa os 500 km de Interlagos ao lado de Lucas Castellani
Gustavo Ariel na Porsche Cup
Foto de: Renato Mafra
O grid dos 500 km de Interlagos, etapa que encerra a temporada 2026 da Porsche Cup Endurance neste sábado (28), conta com um nome conhecido internacionalmente no automobilismo virtual: Gustavo Ariel. O brasileiro, que integra a equipe de sim racing de Max Verstappen, divide o carro #26 com Lucas Castellani na classe Carrera Rookie.
Diferentemente de grande parte dos pilotos que construíram suas carreiras a partir do kartismo, Ariel teve seu primeiro contato com o automobilismo por meio dos simuladores. Incentivado pelo pai, o paulista começou a pilotar virtualmente por volta dos quatro anos de idade.
Em 2009, aos sete anos, participou de uma competição de automobilismo virtual durante um track day em Interlagos, utilizando o jogo F1 2006, no PlayStation 3.
A transição para as pistas reais começou em 2015, quando passou a disputar campeonatos de kart amador. Dois anos depois, participou das 500 Milhas de Kart, terminando na terceira colocação da categoria Light.
Em 2019, conquistou o Campeonato Brasileiro de Rental Kart e a Copa São Paulo de Kart da Granja Viana, na categoria Pro 500 Light, enquanto continuava acumulando resultados expressivos no automobilismo virtual.
Com a popularização das competições virtuais durante a pandemia da Covid-19, em 2020, Ariel ampliou seu currículo. Naquele ano, foi vice-campeão da Porsche Cup All Stars eSports em Interlagos e também terminou em segundo lugar na disputa da 'Race for Health', em Le Mans, formando dupla com Sérgio Sette Câmara.
A chegada à equipe de Max Verstappen
O desempenho nos simuladores chamou a atenção de Tony Kanaan, que levou o brasileiro para a equipe de automobilismo virtual da Texaco Racing. Em 2024, Ariel ingressou na Team Redline, tradicional equipe de sim racing ligada a Verstappen.
No cenário internacional, o brasileiro passou a disputar algumas das principais competições do iRacing. Na Porsche TAG Heuer Esports Supercup, terminou o campeonato de 2024 na décima colocação e avançou para o sétimo lugar em 2025.
Ariel também competiu no campeonato virtual oficial da IndyCar, encerrando a edição de 2024 na sétima posição e a temporada 2025/2026 em nono.
Paralelamente à carreira nos simuladores, o brasileiro buscou oportunidades no automobilismo real por meio da Racing Prodigy, iniciativa criada justamente para promover a transição de pilotos virtuais para as pistas.
Após vencer um torneio de iRacing com o Toyota GR86, Ariel conquistou uma oportunidade no programa e foi a quarta escolha geral do draft, sendo selecionado pela TC Racing.
Na competição Prodigy Three, Ariel disputou oito corridas e conquistou dois pódios, acumulando 34 pontos, de acordo com os dados oficiais do campeonato.
A relação com a Porsche Cup
Em junho de 2026, Gustavo Ariel ganhou uma competição virtual promovida pela Porsche Cup Brasil que tinha como prêmio uma viagem à França para acompanhar a inédita etapa da categoria em Le Mans e as tradicionais 24 Horas.
Na ocasião, o brasileiro utilizou uma estratégia diferente da adotada pelos principais adversários, permanecendo na pista por uma volta a mais antes de realizar sua parada nos boxes. A decisão garantiu a liderança e, posteriormente, a vitória.
"Sempre quis ser um piloto profissional", declarou Ariel na ocasião, destacando a importância dos simuladores para sua carreira.
Ainda em 2026, o piloto conquistou o vice-campeonato Brasileiro de Porsche SimRacing, com três vitórias em cinco etapas e 208 pontos, segundo a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).
Agora, Ariel tem a oportunidade de competir com um Porsche nas pistas reais brasileiras. O piloto, inclusive, liderou a sessão de treinamento destinada aos competidores que ainda não conheciam a pista ou os carros, na quinta-feira (26), em Interlagos.
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Q4 AO VIVO: RUSSELL BATE ANTONELLI e CRAVA A POLE no Catar! KIMI fica P*** e brasileiros vão bem | F1 e Porsche Cup
F1: Russell bate Antonelli e crava a pole no Catar; brasileiros vão bem
Porsche Cup: Do simulador à pista, conheça a trajetória de Gustavo Ariel
NASCAR Brasil: Cacá Bueno brilha e conquista pole position em Brasília
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários