O grid dos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil deste fim de semana em Interlagos conta com uma dupla inesperada: piloto, preparador de carros da categoria e comentarista da Fórmula 1 na Band, Max Wilson divide um modelo da Carrera Cup com Michael Fassbender, ator germano-irlandês conhecido por sua atuação como Magneto, nos filmes X-Men, além de Bastardos Inglórios.

A participação de Fassbender, que já disputou quatro temporadas completas da European Le Mans Series, além de duas participações nas 24h de Le Mans, foi anunciada na última segunda-feira pela própria categoria, enquanto o primeiro contato com a pista de Interlagos veio na quarta-feira.

Em entrevista ao Motorsport.com no paddock em Interlagos, o campeão de 2010 da Stock Car e comentarista da F1 na Band falou sobre a parceria deste fim de semana.

"Nos colocaram juntos porque ele não conhecia a pista nem nada. Então eu estou fazendo um trabalho de coach para ele. O meu foco nesta semana é, principalmente, fazer com que ele curta a experiência de estar aqui no Brasil, que ele evolua ao longo do fim de semana".

Falando sobre a evolução de Fassbender, que correu em Interlagos pela primeira vez na quarta-feira, Max destacou o profissionalismo do ator/piloto. A dupla larga nos 500km de Interlagos na 24ª posição geral entre 41 carros e em quarto entre os pilotos da Carrera Cup Rookie.

"Olha, o Michael está se saindo bem melhor do quer a gente imaginava. Ele chegou aqui com uma noção muito boa. Ele já fez corridas, já disputou Le Mans duas vezes. Agora ele chegou aqui tendo feito muito simulador em Interlagos".

"Isso demonstra o profissionalismo dele nessa oportunidade que ele tem aqui. Então ele se preparou bem antes de chegar. Qualquer orientação que eu passo ele vai lá e aplica, então tudo se torna mais fácil".

