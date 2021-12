A Porsche Cup realizou nesta sexta-feira o treino de classificação para a corrida de 500 km que fechará a temporada de 2021. A pole ficou com a dupla do carro #73, Enzo Elias e Jeff Giassi. A média deles foi apenas 0s006 mais veloz que a de Guilherme Salas e Fran Lara.

Na segunda fila, Miguel Paludo e Dennis Dirani estarão na terceira posição, ao lado de Pedro Aguiar e Ricardo Zonta. Rodrigo Mello e Nelsinho Piquet estarão ao lado de Lucas di Grassi e Sylvio de Barros.

Na GT3 Cup, a dupla Lucas Salles e Rafael Suzuki brilhou e sairá na pole da categoria 3.8, tendo ao seu lado o carro de Guilherme Bottura e Gabriel Robe.

O Treino

O treino começou com uma garoa fina em Interlagos e no grupo A dos pilotos da Carrera Cup, Jeff Giassi, especialista em simuladores, cravou o melhor tempo, com 1min36s750, à frente de pedro Aguiar, Miguel Paludo, Werner Neugebauer e Fran Lara.

Na sequência, foi a vez dos pilotos do Grupo A, mas da GT3 Cup. O campeão da categoria na sprint, Lucas Salles foi o mais veloz, com 1min39s242, seguido de Sebastian Moreno, Ricardo Fontanari, Lineu Pires e Guilherme Bottura.

A decisão da Carrera Cup, que na prática era a definição do pole position, aconteceu com a pista já mais úmida. Após uma variedade de pilotos ocuparem a primeira posição, Guilherme Salas cravou 1min35s587.

Na decisão da GT3 Cup, Caio Collet foi o mais rápido no grupo B, com 1min37s908, mas a pole position ficou com a dupla Lucas Salles e Rafael Suzuki, que estará ao lado de Guilherme Bottura e Gabriel Robe na primeira fila.

A largada para os 500 km de Interlagos acontece neste sábado, às 13h15 (horário de Brasília).

Grid de largada em instantes...

Veja como foi

