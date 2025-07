O Porsche #27 estabeleceu o melhor tempo da sexta-feira que marcou os primeiros ensaios para o GP Paulo Pinheiro, etapa de 300 km que abre o campeonato de endurance da Porsche Cup C6 Bank no Autódromo Internacional do Algarve.

A tripulação pernambucana formada por Josimar Junior e Sergio Ramalho registrou 1:46.019 no treino 1. É fato que a sessão foi disputada sob calor menos intenso que os treinos da semana passada, mas a marca do #27 na sexta-feira foi 0.637s mais veloz que a volta da pole de Marçal Muller na etapa de sprint do último fim de semana.

O segundo carro mais rápido foi o #70, de Lucas Salles e Rafael Suzuki, com 1:46.752 no segundo treino.

Pela classe Challenge, o domínio foi do #66, de Sadak Leite e Fabio Carbone, liderando as duas sessões do dia. A exemplo do que aconteceu com os carros da geração 992, na divisão dos carros da geração 991.2 a melhor marca da sexta-feira veio na sessão 1, com 1:48.588.

O sábado reserva mais duas sessões de treinos livres pela manhã (no horário português). O quali acontece à tarde, com todos os 68 pilotos inscritos no GP Paulo Pinheiro anotando voltas rápidas. O grid de largada é estabelecido pelas médias das melhores marcas de cada competidor.

A tomada de tempo tem início às 15h locais (11h em Brasília), com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Esta é a temporada do vigésimo aniversário do evento brasileiro dos carros de competição mais produzidos no planeta. Especial, o ano da categoria marca sua jornada mais internacional, com previsão de quatro das nove etapas do calendário em território português.

Na última semana houve a quarta etapa do campeonato de sprint, com vitórias de Marçal Muller e Miguel Mariotti na Carrera Cup e Caio Chaves, duas vezes, na Challenge. A abertura do campeonato de endurance marca uma série de homenagens ao engenheiro Paulo Pinheiro, idealizador do autódromo do Algarve, falecido no ano passado.

Veja o que disseram os pilotos após o primeiro dia de treinos:

“Tivemos um dia muito bom, acredito que conseguimos achar um acerto melhor que nas corridas Sprints, utilizamos um bom pneu para acertar o carro para a corrida endurance e é um ótimo indicativo para o final de semana.”

Josimar Junior

“O carro se comportou muito bem hoje. Eu estou adorando essa pista, é uma das melhores que já andei em disparado e acredito que estamos com uma boa sinergia. Claro que foi apenas o primeiro dia, mas foi bom para começar e partimos do caminho certo. Agora é fazer alguns ajustes e melhorias, estou muito animado para esse final de semana.”

Sérgio Ramalho

“O dia foi muito bom. Em relação a etapa da Sprint o tempo está mais fresco e acredito que isso permitiu um equilíbrio melhor para o carro. Estamos tentando extrair o máximo já desde os primeiros treinos e estou animado para a corrida.”

Lucas Salles

“É muito bom poder correr nessa pista, um circuito nível Fórmula 1. Sair das mesmas pistas é algo muito legal e o carro encaixa bem no traçado. É sempre bom começar o final de semana com bons tempos, o Lucas já estava bem rápido na Sprint, então, acredito que será uma corrida muito divertida.”

Rafael Suzuki

“Agora a corrida Endurance é uma página em branco e esperamos que a gente tenha mais sorte do que na corrida Sprint. Estou animado por formar dupla com o Felipe Fraga, que tem muita experiência internacional e já conhece bem essa pista. Estamos vindo fortes e vamos fazer de tudo para conquistar um ótimo resultado. Agora é foco total nos ajustes finos do carro, estamos andando com mais peso do que na Sprint, e as temperaturas estão mais amenas, o que também influencia no acerto. Precisamos gerenciar o desgaste dos pneus, acertar todas as entradas de pit stop e nos manter concentrados para brigar pela vitória.”

Marçal Muller

“Fiquei muito feliz com o convite para correr com o Marçal nesta etapa. Sempre acompanhei as corridas dele e sei que ele está sempre entre os melhores, brigando pelo campeonato, então é uma honra dividir o carro com ele. Estou empolgado para o fim de semana, a pista de Algarve é incrível, já competi aqui algumas vezes, mas nunca com esse modelo de Porsche. Estou muito animado com o que vem por aí.”

Felipe Fraga

“O carro está bom e nos adaptamos bem ao traçado. É uma pista com características que eu gosto, como fortes frenagens e trechos de alta velocidade. Hoje o foco foi na adaptação do Fábio, já que eu rodei bastante na etapa Sprint. O que percebemos é que, com as altas temperaturas, o mais importante será preservar bem o carro para que ele chegue inteiro até o fim da prova.”

Sadak Leite

“As expectativas são ótimas para o final de semana. Essa pista é nova para mim, então dei minhas primeiras voltas nesta manhã. Acredito que me adaptei bem e o carro está bem acertado. Na etapa Sprint, o Sadak já fez uma boa classificação, então estamos confiantes em manter um bom desempenho no campeonato.”

Fabio Carbone

Porsche Cup C6 Bank - Etapa 5 - Melhores tempos do dia:

1. #27. Josimar Junior e Sergio Ramalho (S) - 1:46.019

2. #70. Lucas Salles e Rafael Suzuki - 1:46.752

3. #100. Seba Malucelli e Marcos Gomes (S) - 1:47.077

4. #544. Marçal Muller e Felipe Fraga - 1:47.099

5. #77. Francisco Horta e William Freire (S) - 1:47.154

6. #14. Carlos Campos e Thiago Vivacqua (S) - 1:47.186

7. #87. Nelson Monteiro e Thiago Camilo (S) - 1:47.389

8. #33. Antonella Bassani e Nicolas Costa - 1:47.463

9. #38. Eric Santos e Gabriel Robe (R) - 1:47.630

10. #85. Eduardo Menossi e Leonardo Reis (R) - 1:47.687

11. #118. Matheus Comparatto e Arthur Leist - 1:47.715

12. #29. Rodrigo Mello e Marcos Regadas (S) - 1:47.729

13. #911. Silvio Morestoni e Jeff Giassi (R) - 1:47.809

14. #25. Paulo Sousa e Galid Osman (R) - 1:48.067

15. #83. Marco Billi e Maurizio Belli (R) - 1:48.288

16. #88. Pedro Boesel e Lirim Zendeli - 1:48.530

17. #66. Sadak Leite e Fabio Carbone - 1:48.588

18. #888. Lineu Pires e Beto Gresse (S) - 1:48.692

19. #23. Leonardo Herrmann e Vitor Baptista - 1:48.688

20. #12. Marco Pisani e Renan Guerra (R) 1:48.773

21. #80. Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (S) - 1:48.904

22. #999. Claudio Reina e João Gonçalves (R) - 1:49.013

23. #22. Caio Castro e Danilo Dirani (S) - 1:49.029

24. #11. Flavio Sampaio e Bernardo Pinheiro (R) - 1:49.230

25. #98. Cecilia Rabelo e Pietro Rimbano (S) - 1:49.284

26. #45. Jose Moura Neto e Matheus Iorio (S) - 1:49.313

27. #246. Rafa Brocchi e Vitor Genz (R) - 1:49.690

28. #21. Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (R) - 1:49.888

29. #2. Luiz Souza e Bruno Bonifacio (S) - 1:49.893

30. #15. Leonardo Sanchez e Rafael Martins (R) - 1:49.987

31. #99. Wagner Pontes e Rafael Reis (R) - 1:50.950

32. #55. Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (R) - 1:51.049

33. #74. Piero Cifali e André Bragantini Jr (R) - 1:54.652

34. #7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister - sem tempo

(S) Sport

(R) Rookie

Em itálico, carros da classe Challenge

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!