A tecnologia de telemetria da IturanMob é base de um programa inédito que permite à Porsche Cup medir, pela primeira vez, a pegada de carbono dos carros do grid utilizando dados reais coletados durante treinos, classificações e corridas.

A iniciativa representa um novo passo na aplicação da mobilidade conectada à geração de inteligência ambiental ao ampliar o uso da telemetria para a mensuração de emissões com base em dados reais, em substituição a modelos estimativos.

O projeto teve início nas etapas de Portugal da Porsche Cup, quando a IturanMob ativou, no mesmo dispositivo de IoT que já realiza a telemetria dos veículos, seu algoritmo patenteado para mensuração das emissões.

Os dados coletados serão processados de acordo com a metodologia desenvolvida pelo CEiiA (Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto), organização portuguesa especializada em engenharia, mobilidade e sustentabilidade, com a expectativa de que os primeiros resultados validados estejam disponíveis ainda nesta temporada.

Mais do que uma aplicação voltada ao automobilismo, a iniciativa demonstra uma nova fronteira para a telemetria. Tradicionalmente utilizada para conectividade, segurança e gestão de veículos, a tecnologia passa a transformar dados operacionais em inteligência ambiental, criando uma base confiável para apoiar estratégias de descarbonização em diferentes segmentos da mobilidade.

"Estamos mostrando que a telemetria pode ir muito além da conectividade e da gestão de veículos. Ela também pode gerar inteligência ambiental baseada em dados reais. Ao aplicar essa tecnologia na Porsche Cup, demonstramos como inovação e sustentabilidade podem caminhar juntas, criando uma metodologia que poderá ser utilizada em diferentes segmentos da mobilidade", afirma Paulo Henrique Andrade (PH), CEO da IturanMob.

Carbono medido, não estimado

Em vez de utilizar fatores médios de emissão ou modelos baseados em estimativas, a metodologia utiliza dados efetivamente gerados pelos veículos durante treinos, classificações e corridas.

As informações captadas pela infraestrutura de IoT da IturanMob são transformadas em indicadores ambientais capazes de mensurar, com precisão, a pegada de carbono de cada carro da competição.

Ao monitorar simultaneamente os carros do grid, a iniciativa passa a criar uma base de dados ambientais baseada em medições reais para a categoria, ampliando a transparência e a rastreabilidade das informações produzidas e estabelecendo uma nova referência para projetos de descarbonização baseados em dados reais.

Da rua para a pista

A tecnologia aplicada ao programa nasceu fora do automobilismo. Antes de chegar à Porsche Cup, a infraestrutura de telemetria da IturanMob já vinha sendo utilizada em projetos de mobilidade conectada desenvolvidos em parceria com o CEiiA.

Entre eles está o BEN, veículo elétrico equipado com IoT da IturanMob e com a tecnologia AYR, capaz de quantificar, em tempo real, as emissões de CO₂ evitadas durante sua operação.

A experiência demonstrou ser possível transformar dados de mobilidade em indicadores ambientais verificáveis. Agora, esse mesmo conceito chega às pistas para medir a pegada de carbono da Porsche Cup.

A mesma infraestrutura tecnológica utilizada para mensurar as emissões da competição também permite quantificar emissões evitadas por veículos elétricos monitorados com as soluções da Ituran, conectando automobilismo e mobilidade elétrica por meio da mesma base de dados e do mesmo rigor metodológico.

Como funciona

O programa foi estruturado em três etapas:

Na primeira, os dispositivos IoT da IturanMob capturam, transmitem e consolidam dados reais de consumo dos veículos durante toda a programação de pista;

Na segunda, o CEiiA transforma essas informações em uma pegada de carbono mensurada por meio da plataforma AYR, desenvolvida para contabilização de carbono com base em dados reais;

Por fim, todo o processo passa por verificação realizada por uma terceira parte independente, em conformidade com normas internacionais de contabilidade de carbono. A separação entre quem gera os dados, quem realiza a quantificação e quem valida os resultados garante transparência, rastreabilidade e credibilidade às informações produzidas.

Segundo o modelo do programa, a empresa parceira financiará uma contribuição climática proporcional à pegada de carbono medida ao longo das corridas, utilizando créditos provenientes de emissões evitadas geradas pelos veículos da pista que embarcam a tecnologia da IturanMob.

Um laboratório para novas aplicações da mobilidade conectada

A Porsche Cup foi escolhida para a implementação da iniciativa por oferecer um ambiente de elevada exigência técnica, capaz de validar a tecnologia em condições extremas de operação.

A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla da IturanMob para expandir as aplicações da telemetria na geração de inteligência ambiental. Em paralelo ao projeto desenvolvido para a Porsche Cup, a companhia também vem desenvolvendo soluções voltadas a veículos de passeio, frotas corporativas e operações logísticas.

A experiência no automobilismo contribuirá para o aprimoramento da metodologia e abrirá caminho para sua expansão futura a outros segmentos da mobilidade conectada.

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