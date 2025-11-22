Todas as categorias

Relato da corrida
Porsche Cup Interlagos - Endurance

Porsche Cup: Carloni é o campeão da Sprint Trophy; Villela vence corrida 2 em Interlagos

Atividades do sábado no autódromo da capital paulista encerram a temporada 2025 da categoria

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Neto Carloni

Neto Carloni

Foto de: Rafael Gagliano

A Sprint Trophy abriu as atividades do sábado da Porsche Cup Brasil em Interlagos. E na segunda e última corrida da classe no ano, tivemos vitória de Pedro Villela e título para Neto Carloni, que terminou em segundo.

Leia também:

Na Sprint Trophy, a largada funciona de forma diferente. Ela é em movimento, em fila indiana e com bandeira amarela durante a metade da primeira volta, antes da liberação de bandeira verde.

Pole da prova, Pedro Villela se manteve na ponta após a bandeira verde, conseguindo abrir na liderança para uma disputa entre Henrique Tielas e Neto Carloni, que chegou ao sábado como favorito na briga pelo título. Após alguns minutos, o líder do campeonato assumiu a segunda posição.

Com 14min para o fim, uma rápida bandeira amarela após Marco Mascari rodar na entrada do S do Senna, com Guilherme Figueiredo rodando logo à frente pelo susto, buscando evitar um contato.

Na sequência, um susto para Villela, que viu o vidro traseiro de seu carro se soltar e ficar presa no aerofólio traseiro, um grande perigo para ele e para os que vinham atrás. Felizmente, a peça se soltou sozinha, sem comprometer a prova de ninguém.

O SC foi acionado logo depois, após Alex Fonseca, Fabrício Simões e Rodrigo Arruy também escapando no S, com o primeiro ficando parado no local por conta do toque que tomou de Simões. O piloto acabou excluído da prova pelo incidente.

A relargada veio com menos de um minuto ainda no relógio, para duas voltas até a bandeira quadriculada.

No final, Pedro Villela garantiu sua segunda vitória na classe na última corrida do ano. Em segundo, Neto Carloni fez mais do que suficiente para garantir o título da Sprint Trophy. Fecharam o pódio: Nicholas Garfinkel, Henrique Tielas e Gabriel Guper, campeão da Sprint Trophy Sport.

A passagem da Porsche por Interlagos termina ainda neste sábado, com a prova de 500km que encerra a temporada 2025. A largada está marcada para 14h. Você acompanha a corrida ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado da corrida 2 da Porsche Sprint Trophy:

1 - Pedro Villela (Sprint Trophy)

2 - Neto Carloni (Sprint Trophy)

3 - Nicholas Garfinkel (Sprint Trophy)

4 - Henrique Tielas (Sprint Trophy Sport)

5 - Gabriel Guper (Sprint Trophy Sport)

6 - Neto Heil (Sprint Trophy)

7 - Gustavo Costa (Sprint Trophy Sport)

8 - Guilherme Figueiredo (Sprint Trophy Sport)

9 - Paulo Reales (Sprint Trophy Sport)

10 - Adriano Valverde (Sprint Trophy Sport)

11 - Denis Ferrer (Sprint Trophy)

12 - Leticia Bufoni (Sprint Trophy)

13 - Rodrigo Arruy (Sprint Trophy Sport)

14 - Luis Eduardo Lopes (Sprint Trophy Sport)

15 - Marco Mascari (Sprint Trophy Sport)

16 - Paulo Muzy (Sprint Trophy Sport)

ABANDONARAM:

Eldo Umbelino (Sprint Trophy Sport)

Alex Fonseca (Sprint Trophy Sport)

DESCLASSIFICADO:

Fabrício Simões (Sprint Trophy Sport)

Ouça versão áudio do Podcast:

 

Guilherme Longo
Guilherme Longo
