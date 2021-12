A etapa final da Porsche Cup já tem o grid de largada definido, com a dupla Enzo Elias e Jeff Giassi levando o carro #73 à frente. Na média, eles ficaram com o tempo de 1min36s331, apenas 0s005 à frente de Fran Lara e Gui Salas, que tiveram que se conformar com o segundo posto.

Após a sessão, Elias comemorou o resultado, explicando também suas dificuldades com a pista úmida de Interlagos, já que uma leve garoa assolava o piso do autódromo paulistano.

“Bom, eu estou muito feliz pela pole, é extremamente importante para o campeonato, nós estamos largando na frente do (Fran) Lara e isso é o principal. O Jeff foi bem, eu gostaria de ter ido um pouquinho melhor, eu sabia que podia, demorei para encaixar o primeiro setor, mas tudo está certo, dentro do planejado, vamos para cima para poder levar esse título amanhã.”

Muito do feito da dupla ocorreu com o melhor tempo do Grupo A, que tinha Giassi no combate contra os principais nomes da Porsche Cup. O piloto que é oriundo do automobilismo virtual não fez feio e foi o mais veloz.

“Me surpreendeu bastante até”, disse Elias sobre o desempenho de Giassi. “As condições climáticas estavam favoráveis ao Jeff, a gente sabe do tanto que a gente ajudou na evolução dele, eu estou com ele desde quando começou, então eu treinei bastante com ele, passei tudo o que eu sei, então eu confiava em toda habilidade que ele tem, e tinha adquirido. Estou muito feliz por ele, que foi mais rápido do que caras como (Miguel) Paludo e o Werner (Neugebauer).”

Giassi também celebrou o resultado: “Estou muito feliz, não poderia pedir um começo melhor”, disse Giassi à transmissão após a sessão. “Nos 500 km do ano passado fiz pole também com Enzo na 3.8, agora na 4.0. Estou muito contente, consegui encaixar a volta na hora que precisava, o Enzo fez uma volta excepcional. O grupo que o Enzo correu, todo mundo fazendo volta incrível e estou muito feliz com nosso desempenho, vamos largar da pole amanhã e dar nosso melhor para brigar pelo título.”

Veja como foi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: