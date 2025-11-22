A Porsche Cup Brasil encerrou de forma dramática a temporada 2025 neste sábado, com os 500km de Interlagos. Na Carrera Cup, o título ficou com Marçal Muller e Felipe Fraga, apesar de um furo de pneu ainda no início de prova e uma série de punições nas voltas finais que permitiram uma virada de jogo. A vitória geral ficou com Alceu Feldmann e Gui Salas. Na Sprint Challenge, vitória de Sadak Leite e Fabio Carbone, enquanto José Moura Neto e Matheus Iorio levaram o troféu.

Hahn / Baptista tiveram uma saída melhor, conseguindo assumir a liderança em cima de Muller / Fraga, que miravam uma prova mais conservadora neste sábado para não correrem riscos de perder o título. Antes mesmo do fim da primeira volta, uma confusão, com Rabelo / Rimbano recebendo um toque de Herrmann / Baptista e os dois indo parar na grama. Ambos voltaram à pista, evitando uma amarela ou um SC.

Ao final da primeira volta, de um total de 117, Hahn / Baptista seguiam na ponta, com Muller / Fraga em segundo e Feldmann Neto / Casagrande em terceiro, à frente entre os pilotos da Carrera Sport. Já na Carrera Rookie, a liderança era de Guerra / Pisani, em 14º. Na Sprint Challenge, tínhamos Leite / Carbone na ponta em 29º.

Com a primeira janela de paradas se aproximando, Hahn / Baptista seguiam na ponta, enquanto Muller / Fraga eram muito pressionados por Feldmann Neto / Casagrande, o que permitiu também a aproximação de Hellmeister / Paludo.

A prova deste sábado contava com cinco janelas de pit stops obrigatórios. Abrindo nas voltas 19, 39, 59, 78 e 97, os pilotos teriam oito minutos para entrar nos boxes para trocas de pneus e de pilotos, com duração mínima de seis minutos cada parada.

Mas, antes mesmo da volta 19, Muller / Fraga entraram nos boxes, por conta de um furo no pneu dianteiro esquerdo, criando uma situação dramática para os líderes do campeonato. Logo na sequência, na volta 17, o primeiro acionamento do SC, após Rabelo / Rimbano serem forçados a abandonar por conta de um vazamento no carro.

Com a abertura da janela na volta 19 sob o SC, a grande maioria dos pilotos optou por entrar imediatamente nos boxes. Com todos os carros de volta à pista, mais drama, agora para os líderes, Hahn / Baptista, que sofreram com um furo de pneu.

Assim, Ferreira / Comparatto assumiram a liderança, com Casagrande / Feldmann Neto em segundo, à frente na Carrera Sport. Camilo / Monteiro / Chaves, Ramalho / Josimar e Paludo / Hellmeister completavam o top 5 na volta 22. Em 12º, Robe / Santos estavam à frente na Carrera Rookie. Na Sprint Challenge, Carbone / Leite lideravam em 25º, logo à frente de Neumann / Bandeira, líderes da Sprint Challenge Sport e Rookie. Já Muller / Fraga, líderes do campeonato da Carrera Cup, haviam caído para 29º.

Com o auxílio do boost, Casagrande / Feldmann Neto conseguiam a ultrapassagem em cima de Ferreira / Comparatto para assumirem a liderança geral da prova na volta 26.

Para tornar tudo ainda mais dramático, com a chegada da volta 30, outro personagem entrou em jogo: a chuva, que começou a cair como uma garoa no paddock.

Mesmo com a pista ficando úmida e os pilotos tendo que ligar os limpadores de para-brisas de seus carros, todos conseguiram manter o controle até o início da segunda janela de pit stops, na volta 39. Com todos de volta à pista, Josimar / Ramalho ocupavam a ponta, liderando pela geral e pela Carrera Sport, à frente de Feldmann / Salas e Feldmann Neto / Casagrande. Na Sprint Challenge, Leite / Carbone seguiam na frente, em 20º.

Na volta 57, tivemos o fim do segmento, que distribuiu pontos para o campeonato, logo antes do início da terceira janela, no 59º giro. Comparatto / Ferreira foram os vencedores, à frente de Feldmann / Sales, os melhores da Carrera Sport, com Feldmann Neto / Casagrande em terceiro, Paludo / Hellmeister em quarto e Josimar / Ramalho em quinto. Em 17º, Morestoni / Giassi venceram na Carrera Rookie. Já os líderes do campeonato, Muller / Fraga, cruzaram a linha de chegada em 14º.

Na Sprint Challenge, triunfo de Leite / Carbone, em 24º, enquanto Neumann / Bandeira venceram na Sport e na Rookie, em 26º.

A penúltima janela de paradas foi aberta na volta 78, quando a chuva fraca já perdia espaço para o retorno do sol. Com os carros realinhados, tínhamos uma briga familiar pela vitória. Feldmann / Salas lideravam com Feldmann Neto / Casagrande na cola. Josimar / Ramalho vinham em terceiro, com Comparatto / Ferreira em quarto e Hellmeister / Paludo fechando o top 5. Em 16º, Campos/ Costa lideravam na Carrera Rookie. Em 23º, Leite / Carbone seguiam na frente pela Sprint Challenge, com Bandeira / Neumann como os melhores da Challenge Sport e Rookie.

Na volta 94, próximo da abertura da última janela de paradas, o SC precisou ser acionado novamente, após Josimar / Ramalho baterem com força na barreira de pneus na primeira perna do S do Senna. A dupla perdeu o controle do carro após um toque de Chaves / Camilo / Monteiro. O trio #87 tentava a ultrapassagem com o boost acionado, quando acabou acertando a traseira do #27. Chaves / Camilo / Monteiro acabaram excluídos da prova como resultado.

Quando a corrida chegou à 100ª volta de 117, com os ponteiros já tendo finalizado seu ciclo de paradas, Salas / Feldmann seguiam na ponta, tendo agora Ferreira / Comparatto em sua cola, a 0s3. Paludo / Hellmeister vinham em terceiro, com Fittipaldi / Boesel e Casagrande / Feldmann Neto fechando o top 5. Em 16º, Campos / Costa lideravam na Carrera Rookie. Na Sprint Challenge, Carbone / Leite vinham à frente em 21º, seguidos de Neumann / Bandeira, os melhores da Sport e da Rookie.

O SC retornou na volta 106 de 117, após Souza / Bonifácio pararem na barreira de pneus do S do Senna devido a um contato com Ruiz / Ruiz Jr, que levou à quebra da suspensão. Neste momento, Comparatto sairia campeão do Endurance (ele fez a primeira prova com outro piloto), mas com Muller / Fraga em sétimo, os líderes precisavam de apenas uma posição para virarem novamente o jogo.

Mas duas punições levaram à definição do campeonato. Um drive through para Fittipaldi / Boesel, que vinham em quarto, beneficiou muito Muller / Fraga, que ganhariam de graça a posição necessária para reverter a posição no campeonato. Na sequência, saiu mais 5s para Khodair / Hahn pelo toque em Muller / Fraga na disputa após a relargada.

No final, a vitória ficou com Alceu Feldmann e Gui Salas, com Matheus Comparatto / Matheus Ferreira em segundo, Alceu Feldmann Neto / Gabriel Casagrande em terceiro. Miguel Paludo / Allan Hellmeister ficaram em quarto, enquanto Marçal Muller / Felipe Fraga terminaram em quinto. Feldmann e Salas venceram tanto pela geral da Carrera Cup quanto pela subdivisão Sport. Na Rookie, deu Bruno Campos / Nicolas Costa em 13º.

Já na Sprint Challenge, vitória de Sadak Leite / Fabio Carbone, em 20º, enquanto Daniel Neumann / Gabriel Bandeira levaram a melhor tanto na Sport quanto na Rookie.

Com este resultado, Marçal Muller e Felipe Fraga garantiram, de forma dramática, o título Endurance da Carrera Cup em 2025. Na Sprint Challenge, os campeões foram José Moura Neto e Matheus Iorio.

Confira o resultado dos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil:

*Em negrito e itálico, os vencedores de cada classe

1 - Alceu Feldmann e Guilherme Salas (Carrera Cup Sport)

2 - Matheus Comparatto e Matheus Ferreira (Carrera Cup)

3 - Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (Carrera Cup Sport)

4 - Miguel Paludo e Alan Hellmeister (Carrera Cup)

5 - Marçal Muller e Felipe Fraga (Carrera Cup)

6 - Rodrigo Mello e Caio Collet (Carrera Cup Sport)

7 - Fefo Barrichello e Rubens Barrichello (Carrera Cup)

8 - Lineu Pires e Beto Gresse (Carrera Cup Sport)

9 - Marcelo Hahn e Allam Khodair (Carrera Cup Sport)

10 - Seba Malucelli e Marcos Gomes (Carrera Cup Sport)

11 - Christian Hahn e Felipe Baptista (Carrera Cup)

12 - Francisco Horta e William Freire (Carrera Cup Sport)

13 - Lucas Salles e Rafael Suzuki (Carrera Cup)

14 - Bruno Campos e Nicolas Costa (Carrera Cup Rookie)

15 - Peter Ferter e Diego Nunes (Carrera Cup Sport)

16 - Pedro Boesel e Enzo Fittipaldi (Carrera Cup)

17 - Michael Fassbender e Max Wilson (Carrera Cup Rookie)

18 - Cristian Mohr, Enzo Elias e André Rosário (Carrera Cup Sport)

19 - Marco Pisani e Renan Guerra (Carrera Cup Rookie)

20 - Sadak Leite e Fabio Carbone (Sprint Challenge)

21 - Eric Santos e Gabriel Robe (Carrera Cup Rookie)

22 - Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (Sprint Challenge Rookie)

23 - Caio Castro e Danilo Dirani (Sprint Challenge)

24 - Jose Moura Neto e Matheus Iorio (Sprint Challenge Sport)

25 - Flávio Sampaio, Edu Guedes e Matheus Roque (Carrera Cup Rookie)

26 - Claudio Reina e João Gonçalves (Sprint Challenge Rookie)

27 - Rafa Brocchi e Vitor Genz (Sprint Challenge Rookie)

28 - Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (Sprint Challenge Rookie)

29 - André Gaidzinski e Ricardo Maurício (Sprint Challenge Sport)

30 - Piero Cifali, André Bragantini Jr. e Pedro Aguiar (Carrera Cup)

31 - Silvio Morestoni e Jeff Giassi (Carrera Cup Rookie)

32 - Carlos Campos e Thiago Vivacqua (Carrera Cup Sport)

33 - Wagner Pontes e Rafael Reis (Carrera Cup Rookie)

34 - Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (Sprint Challenge)

35 - Rouman Ziemkiewicz, Nelson Piquet Jr e Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

36 - Luiz Souza e Bruno Bonifacio (Sprint Challenge Sport)

37 - Cecília Rabelo e Pietro Rimbano (Sprint Challenge Sport)

38 - Leonardo Sanchez, Rafael Martins e Luiz Fernando Trevisan (Carrera Cup Rookie)

ABANDONARAM:

Marco Billi, Gaetano Di Mauro e Maurizio Billi (Carrera Cup Sport)

Josimar Junior e Sergio Ramalho (Carrera Cup Sport)

EXCLUÍDOS:

Nelson Monteiro, Caio Chaves e Thiago Camilo (Carrera Cup Sport)

