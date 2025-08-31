Os 300km do Estoril da Porsche Cup Brasil prometem grandes surpresas a cada sessão. Cecília Rabelo e Pietro Rimbano conquistaram na manhã deste domingo não somente a pole position da classe Sprint Challenge como também largam na frente na geral, já que os pilotos dos carros 991.2 foram à pista em condições melhores que os da Carrera Cup, que tiveram que enfrentar um traçado ainda muito molhado. Com isso, temos um grid 'invertido', com toda a Challenge ocupando as primeiras posições na largada de logo mais.

A classificação para a prova Endurance deste fim de semana tem um formato diferente do que vemos na Sprint. O quali é dividido em duas partes (Q1 e Q2), e todos os pilotos vão à pista. O grid é formado com base na média das melhores voltas de cada um. Como as classes Carrera Cup e Sprint Challenge disputam a prova de forma simultânea, os carros da Cup ocupam as posições iniciais do grid, seguidos das duplas da Challenge.

Q1

Com um tempo de 01min42s203, Baptista / Herrmann terminaram a primeira parte do quali com a pole provisória da classe, seguidos de Iorio / Moura Neto, melhores da Sport. Rabelo e Rimbano completaram o top 4, enquanto Reina / Gonçalves tiveram a melhor volta da Rookie.

Q2

No Q2, Dirani / Castro tiveram a melhor volta com 01min41s804, seguido de Carbone / Leite e Neumann / Bandeira fechando o top 3, sendo os melhores na Sport e na Rookie.

Olhando para a média das voltas, a pole ficou com Cecília Rabelo e Pietro Rimbano, com 01min42s339. Com a Challenge indo para a pista em condições melhores, temos uma situação inédita, com todos os carros da Challenge à frente das duplas da Carrera Cup.

Em segundo, Danilo Dirani e Caio Castro, com Fábio Carbone e Sadak Leite em terceiro. Vitor Baptista e Leonardo Herrmann ficaram em quarto, com José Moura Neto e Matheus Iorio completaram o top 5.

A Porsche Cup Brasil encerra o mega final de semana em Portugal logo mais com os GP dos Cascais, o 300km do Estoril, segunda etapa Endurance da temporada 2025. A transmissão começa às 09h20, horário de Brasília, e você acompanha tudo ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado do quali da Sprint Challenge no Estoril:

1 - Cecilia Rabelo e Pietro Rimbano (Sprint Challenge Sport)

2 - Caio Castro e Danilo Dirani (Sprint Challenge Sport)

3 - Sadak Leite e Fabio Carbone (Sprint Challenge)

4 - Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (Sprint Challenge)

5 - Jose Moura Neto e Matheus Iorio (Sprint Challenge Sport)

6 - Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (Sprint Challenge Rookie)

7 - Claudio Reina e João Gonçalves (Sprint Challenge Rookie)

8 - Luiz Souza e Bruno Bonifacio (Sprint Challenge Sport)

9 - Rafa Brocchi e Vitor Genz (Sprint Challenge Rookie)

10 - Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (Sprint Challenge Rookie)

