Depois de uma etapa intensa no Algarve, onde mostrou velocidade e protagonizou uma grande escalada, Gustavo Zanon volta à pista para a 6ª etapa da Porsche Cup C6 Bank. O piloto rio-pretense do carro #24 disputa a classe Carrera Sport em Estoril, em uma rodada decisiva para o campeonato. O tradicional autódromo português é palco histórico para o automobilismo brasileiro, lembrado pela primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1.

Em sua temporada de estreia na classe Sport, Zanon já mostrou ritmo consistente. Em Portimão, foi 10º na sua divisão e 16º no geral da corrida 1, além de brigar por pódio na corrida 2 até ser tirado da disputa por um incidente nas voltas finais. Mesmo sem o resultado esperado, a performance reforçou sua rápida adaptação e o potencial para seguir entre os destaques da Carrera Sport.

No Estoril, a missão ganha um ingrediente a mais: pela primeira vez no ano, a etapa da Sprint não terá grid invertido. Cada corrida contará com uma classificação própria, o que aumenta a importância do desempenho no quali e valoriza os pilotos mais regulares ao longo do fim de semana.

O circuito de 4,1 km é um desafio por si só, com curvas de alta e baixa, pontos de frenagem intensos e retas que favorecem ultrapassagens. Para Zanon, será a chance de transformar velocidade em pontos importantes na reta final da temporada.

“Estou muito animado para essa etapa da Porsche Cup Brasil aqui em Estoril. Este está sendo um ano desafiador: o ritmo é muito bom, venho rápido, mas infelizmente sofri alguns acidentes que acabaram prejudicando meu campeonato. Mesmo assim, sigo focado em evolução, buscando consistência volta a volta e trabalhando junto com a equipe para conquistar o melhor resultado possível. Estoril é um autódromo histórico e estou motivado para acelerar forte e aproveitar essa oportunidade para mostrar todo o nosso potencial.”

A programação do GP de Cascais começa na quarta-feira (27) com treinos oficiais e segue até sexta-feira (29), quando acontecem as duas corridas da etapa Sprint. Todas as provas terão transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

