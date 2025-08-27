Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Porsche Cup

Porsche Cup: Em semana decisiva, Zanon corre no Estoril pela Carrera Sport

Rio-pretense encara a penúltima etapa da temporada no histórico circuito português

Editado:
Gustavo Zanon

Depois de uma etapa intensa no Algarve, onde mostrou velocidade e protagonizou uma grande escalada, Gustavo Zanon volta à pista para a 6ª etapa da Porsche Cup C6 Bank. O piloto rio-pretense do carro #24 disputa a classe Carrera Sport em Estoril, em uma rodada decisiva para o campeonato. O tradicional autódromo português é palco histórico para o automobilismo brasileiro, lembrado pela primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1.

Leia também:

Em sua temporada de estreia na classe Sport, Zanon já mostrou ritmo consistente. Em Portimão, foi 10º na sua divisão e 16º no geral da corrida 1, além de brigar por pódio na corrida 2 até ser tirado da disputa por um incidente nas voltas finais. Mesmo sem o resultado esperado, a performance reforçou sua rápida adaptação e o potencial para seguir entre os destaques da Carrera Sport.

No Estoril, a missão ganha um ingrediente a mais: pela primeira vez no ano, a etapa da Sprint não terá grid invertido. Cada corrida contará com uma classificação própria, o que aumenta a importância do desempenho no quali e valoriza os pilotos mais regulares ao longo do fim de semana.

O circuito de 4,1 km é um desafio por si só, com curvas de alta e baixa, pontos de frenagem intensos e retas que favorecem ultrapassagens. Para Zanon, será a chance de transformar velocidade em pontos importantes na reta final da temporada.

Estou muito animado para essa etapa da Porsche Cup Brasil aqui em Estoril. Este está sendo um ano desafiador: o ritmo é muito bom, venho rápido, mas infelizmente sofri alguns acidentes que acabaram prejudicando meu campeonato. Mesmo assim, sigo focado em evolução, buscando consistência volta a volta e trabalhando junto com a equipe para conquistar o melhor resultado possível. Estoril é um autódromo histórico e estou motivado para acelerar forte e aproveitar essa oportunidade para mostrar todo o nosso potencial.”

A programação do GP de Cascais começa na quarta-feira (27) com treinos oficiais e segue até sexta-feira (29), quando acontecem as duas corridas da etapa Sprint. Todas as provas terão transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Porsche Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Stock Car: Antonella Bassani substituirá Rubens Barrichello no Velocitta

Principais comentários

Últimas notícias

Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título

Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título

Misc Rally
Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril

AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril

PCUP Porsche Cup
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril
Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'

Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'

F1 Fórmula 1
Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'
F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros