Miguel Mariotti, do carro #21 da classe Carrera Sport, venceu a corrida 2 da etapa de Portimão da Carrera Cup. Marçal Muller e Miguel Regadas completaram o pódio da primeira corrida de domingo da visita da Porsche Cup Brasil à pista portuguesa.

Paulo Sousa foi o vencedor da categoria Rookie.

Como foi a corrida 2?

A corrida começou com Miguel Mariotti permanecendo na ponta, mesmo com disputa intensa no início, enquanto Regadas tomou a posição de Comparatto, que, logo em seguida, foi ultrapassado por Miguel Paludo. Com isso, dois carros da classe Sport lideravam a prova.

Com 20 minutos de sessão, Flavio Sampaio foi punido com um drive-through por uso indevido do Boost. Logo em seguida, Israel Salmen parou o carro do lado de fora da pista, seguido por Eduardo Menossi, que também parou, mas na brita, causando safety car.

Na relargada, Marçal Muller foi por fora e ultrapassou Paludo, subindo para a terceira colocação da prova. Poucos instantes depois, Wagner Pontes rodou e Francisco Horta, depois de ser tocado por Carlos Campos, foi para a brita, causando mais um safety car.

Depois do fim do período de safety car, Mariotti seguia na frente, com Muller disputando o segundo lugar com Regadas. Um pouco atrás, mais um piloto rodou, dessa vez Rouman Ziemkiewicz, depois de ser tocado por Sebá Malucelli. O incidente será investigado pelos comissários.

Faltando cinco minutos para o fim da prova, Muller tomou a posição de Regadas, que retomou a posição. No mesmo instante, Wagner Pontes parou o carro, causado mais um safety car.

Faltando um minuto para o fim da prova, Mariotti seguiu na frente, enquanto no fundo mais uma batida, causando bandeira amarela localizada. Na última volta, os três primeiros seguiam numa batalha intensa, mas o piloto do carro #21 permaneceu na ponta, enquanto Muller aproveitou o erro de Regadas para tomar a segunda colocação.

Pos No. Name Class 1 21 Miguel MARIOTTI CAR S 2 544 Marçal MÜLLER CAR 3 17 Marcos REGADAS CAR S 4 7 Miguel PALUDO CAR 5 26 Christian HAHN CAR 6 10 Thiago VIVACQUA CAR 7 70 Lucas SALLES CAR 8 72 Antonella BASSANI CAR 9 87 Nelson MONTEIRO ( M ) CAR S 10 199 Nelson MARCONDES CAR S 11 80 Rouman ZIEMKIEWICZ CAR S 12 29 Rodrigo MELLO CAR S 13 100 Sebá MALUCELLI CAR S 14 83 Marco BILLI CAR S 15 30 Cristian MOHR CAR S 16 888 Lineu PIRES CAR S 17 25 Paulo SOUSA ( M ) CAR R 18 12 Marco PISANI CAR R 19 3 Flávio SAMPAIO CAR R 20 32 Gustavo ZANON CAR S 21 118 Matheus COMPARETTO CAR 22 99 Wagner PONTES CAR R 23 2 Silvio MORESTONI CAR R 24 33 Bruno CAMPOS CAR R

