A temporada 2025 da Porsche Cup Brasil chega ao seu capítulo final neste sábado (22), com a tradicional corrida de 500 km que encerra o calendário em formato apoteótico. A prova mais longa do ano reúne 106 pilotos confirmados, incluindo estrelas nacionais e internacionais, e define todos os campeões das classes Carrera e Challenge.

Como fornecedora oficial da categoria desde 2008, a Fremax estará novamente no centro da ação, levando às pistas o que há de mais avançado em tecnologia de frenagem.



A corrida decisiva promete ser intensa. Na Carrera, Felipe Fraga e Marçal Müller chegam como favoritos após dominarem o campeonato de Endurance. A disputa pelo título overall inclui ainda nomes como Matheus Comparatto e Lucas Salles, além de Miguel Paludo, já campeão do sprint. Na Challenge, José Moura Neto e Matheus Iório lideram o Endurance, enquanto Caio Chaves é o campeão do sprint.



Para uma prova tão longa e exigente, de 117 voltas, a confiabilidade do sistema de freios é determinante — e é justamente aí que a Fremax se destaca. A marca fornece à categoria discos equipados com tecnologias desenvolvidas especialmente para alto desempenho, como a Carbon+, que utiliza uma composição com elevado teor de carbono.

Essa tecnologia cria a estrutura de grafita dentro do disco, permitindo melhor dissipação térmica, resfriamento mais eficiente e evitando empenamento mesmo sob frenagens extremas. O resultado é mais performance, maior segurança e vida útil prolongada do conjunto.



Além da Carbon+, os carros contam com discos slotados Fremax, dotados de ranhuras projetadas para limpar a superfície de contato das pastilhas e remover detritos, resíduos e gases gerados nas frenagens sucessivas. Esse processo garante maior eficiência e regularidade na resposta do freio, fundamental em corridas longas, e reduz riscos de trincas ao dissipar tensões de maneira uniforme — um diferencial valorizado por pilotos e equipes em contextos de alta demanda como o endurance da Porsche Cup Brasil.



O grid da prova final reúne pilotos regulares e grandes nomes do automobilismo, além de convidados especiais. Entre eles, o ator germano-irlandês Michael Fassbender, de filmes como “X-Men” e “Bastardos Inglórios”, que divide o carro com Max Wilson, chefe do time de pilotos consultores da categoria e que volta ao cockpit. Também participam referências como Rubens e Fefo Barrichello, Nelson Piquet Jr., Caio Collet e Enzo Fittipaldi.



As sessões classificatórias acontecem na sexta-feira (21), com resultado definido pela média das voltas do maior e do menor BOP de cada tripulação. Diferentemente das etapas de 300 km, a prova de 500 km permite formações em trios. A largada será no sábado, às 14 horas, com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.



Com encerramento previsto para as 18h20, no cair da tarde de Interlagos, os discos da Fremax também mostram um protagonismo visual no crepúsculo: com o ponto da frenagem mais intensa entre os circuitos brasileiros, o S do Senna, que gera uma desaceleração de 2,1G ao reduzir as velocidades de mais de 250 km/h para menos de 80 em poucos metros, as temperaturas dos discos superam os 600 graus Celsius, o suficiente para que a superfície fique incandescente e “acenda” as rodas dianteiras dos Porsche naquele ponto – um espetáculo técnico e visual que a Fremax proporciona à categoria há 18 temporadas.

