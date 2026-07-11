Porsche Cup Endurance: Caio Castro e Dirani comandam TL1 da Sprint Challenge no Algarve

A dupla Caio Castro e Danilo Dirani, com o Porsche #22, liderou a primeira sessão de treinos oficial da Sprint Challenge na etapa Endurance da Porsche Cup Brasil no Algarve, cravando volta rápida de 1min48s232.

As duplas Sadak Leite/Fabio Carbone (Porsche #66) e Dilson Peres Jr/Marco Cozzi (Porsche #91, Rookie) completaram o top 3 na primeira sessão oficial de treinos em Portimão, com tempos de 1min49s591 e 1min49s643, respectivamente.

Paulo Reales/Yuri Alves (#11) e Enrico Pedrosa/Luiz Landi (#78) completaram o top 5 do TL1.

Veja o resultado completo do TL1 da Sprint Challenge no Algarve:

Pos # dUPLA ClassE VOLTAS MELHOR VOLTA Dif. 1 22 C.Castro / D.Dirani CHA 11 1:48.232 — 2 66 S.Leite / F.Carbone CHA 12 1:49.591 1.359 3 91 D.Peres Jr. / M.Cozzi CHA R 10 1:49.643 1.411 4 11 P.Reales / Y.Alves CHA R 11 1:50.239 2.007 5 78 E.Pedrosa / L.Landi CHA R 10 1:50.667 2.435 6 222 E.Umbelino / M.Henriques CHA R 11 1:50.860 2.628 7 311 V.Mahle / W.Ramasauskas CHA R 10 1:51.028 2.796 8 26 L.Castellani / R.Abbate CHA R 9 1:51.654 3.422 9 100 R.Bernardes / G.Raucci CHA R 11 1:51.727 3.495 10 10 N.Garfinkel / V.Tieri CHA S — — —

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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