Porsche Cup Endurance: Caio Castro e Dirani comandam TL1 da Sprint Challenge no Algarve
Duplas Sadak Leite/Fabio Carbone e Dilson Peres Jr/Marco Cozzi completaram o top 3 na primeira sessão oficial de treinos em Portimão
Foto de: Rafael Gagliano
A dupla Caio Castro e Danilo Dirani, com o Porsche #22, liderou a primeira sessão de treinos oficial da Sprint Challenge na etapa Endurance da Porsche Cup Brasil no Algarve, cravando volta rápida de 1min48s232.
As duplas Sadak Leite/Fabio Carbone (Porsche #66) e Dilson Peres Jr/Marco Cozzi (Porsche #91, Rookie) completaram o top 3 na primeira sessão oficial de treinos em Portimão, com tempos de 1min49s591 e 1min49s643, respectivamente.
Paulo Reales/Yuri Alves (#11) e Enrico Pedrosa/Luiz Landi (#78) completaram o top 5 do TL1.
Veja o resultado completo do TL1 da Sprint Challenge no Algarve:
|Pos
|#
|dUPLA
|ClassE
|VOLTAS
|MELHOR VOLTA
|Dif.
|1
|22
|C.Castro / D.Dirani
|CHA
|11
|1:48.232
|—
|2
|66
|S.Leite / F.Carbone
|CHA
|12
|1:49.591
|1.359
|3
|91
|D.Peres Jr. / M.Cozzi
|CHA R
|10
|1:49.643
|1.411
|4
|11
|P.Reales / Y.Alves
|CHA R
|11
|1:50.239
|2.007
|5
|78
|E.Pedrosa / L.Landi
|CHA R
|10
|1:50.667
|2.435
|6
|222
|E.Umbelino / M.Henriques
|CHA R
|11
|1:50.860
|2.628
|7
|311
|V.Mahle / W.Ramasauskas
|CHA R
|10
|1:51.028
|2.796
|8
|26
|L.Castellani / R.Abbate
|CHA R
|9
|1:51.654
|3.422
|9
|100
|R.Bernardes / G.Raucci
|CHA R
|11
|1:51.727
|3.495
|10
|10
|N.Garfinkel / V.Tieri
|CHA S
|—
|—
|—
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
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