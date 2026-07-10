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Porsche Cup Portugal - Endurance

Porsche Cup Endurance: Morestoni e Machado completam 37 voltas e fazem balanço do primeiro dia de atividades no Algarve

Pilotos do carro #2 participaram de duas sessões oficiais e um treino extra no traçado português

Redação Motorsport.com
Editado:
Silvio Morestoni e Matheus Machado

Silvio Morestoni e Matheus Machado

Foto de: Rodrigo Ruiz

Os pilotos Silvio Morestoni e Matheus Machado iniciaram os primeiros treinos de endurance na Porsche Cup Brasil com alta quilometragem. Buscando entrosamento e ajustes importantes para o carro, os pilotos deram 37 voltas no primeiro dia de atividades.

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Aproveitando os dois treinos oficiais e um terceiro treino extra, os pilotos andaram 172 quilômetros apenas nesta manhã de quinta-feira. A adaptação é importante, já que a endurance da Porsche Cup tem apenas três etapas e os pilotos não terão tanto tempo para se acostumarem.

Morestoni vem de final de semana com boa performance, na mesma pista onde corre neste final de semana. Mesmo sem pódio, o piloto fez boa escalada até o top 10 da categoria Carrera Sport, quando foi acertado por um concorrente.

Seu companheiro, Matheus Machado é uma cara nova na Porsche Cup, chegando credenciado pelo grande sucesso em corridas virtuais. O piloto é engenheiro de Rubens Barrichello na Stock Car e chamou atenção de Morestoni após pilotar na frente de outros profissionais no track day da categoria.

Os dois se preparam para o sábado, que conta com treinos livres no início da manhã e a qualificação no fim do período matutino. A corrida, com 300 km de distância, será na manhã de domingo. A corrida terá transmissão oficial do canal do Motorsport.com no YouTube.

Silvio Morestoni disse: “Foi um dia muito produtivo. Serviu para eu me entrosar com o Matheus, que precisava andar no carro por estar fazendo sua estreia. Acho que tudo percorreu bem, temos potencial e estou otimista para a classificação de amanhã”.

Matheus Machado disse: “Foi um dia bem intenso e de muitos aprendizados. Por mais que a rotina dos boxes seja normal para mim, vi muitas coisas novas. Estou muito feliz por essa realização e estar vivendo algo que me preparei para fazer após tanto tempo. Estamos evoluindo a cada treino, percebendo as mudanças que fizemos. Vamos juntar tudo isso para chegar amanhã mostrando essa evolução”.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

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