Porsche Cup: Enrico Pedrosa aproveita abandonos e vence na Challenge no Velocitta
Corrida foi marcada por várias bandeiras amarelas e abandonos
Foto de: Rafael Gagliano
Os pilotos da Sprint Challenge, categoria da Porsche Cup, voltou para a pista do Velocitta para a corrida 2. A corrida foi bastante agitada, marcada por duas bandeiras amarelas e muitos carros abandonando.
Caio Castro não participou da classificação no último sábado (28), pois chegou atrasado e, portanto, largou em último. No entanto, o piloto rapidamente assumiu a liderança da corrida.
Uma rápida bandeira amarela foi acionada no início da etapa, quando Sadak Leite perdeu o controle do carro e bateu no muro. Adriano Valverde e Lucas Castellani também não terminaram a corrida.
Na relargada, Caio Castro conseguiu manter a liderança, enquanto Cecilia Rabelo assumiu a segunda posição.
Gabriel Guper foi excluído da etapa pela Direção de Prova por ter causado uma batida, assim, recolheu para os boxes. Rafa Bernardes, por sua vez, causou a segunda bandeira amarela depois de escapar da pista e ficar com a suspensão estragada.
No segundo reinício, Castro conseguiu manter a liderança, trazendo Rabelo logo atrás de si, enquanto Neto Heil tentava avançar e se recuperar. No entanto, faltando 10 minutos para o fim da sessão, Caio escapou da pista e passou pela grama, perdendo a liderança. O pneu direito dianteiro ficou furado e, depois de parar nos boxes, voltou para o traçado.
Com a escapada de Castro, foi Enrico Pedrosa que assumiu a liderança da corrida, tendo Cecília Rabelo logo atrás, mas com uma diferença de mais de quatro segundos.
|POS
|PILOTO
|1
|Enrico Pedrosa
|2
|Cecília Rabelo
|3
|Will Cesar
|4
|Nicholas Garfinkel
|5
|Marco Mascari
|6
|Gerson Campos
|7
|Dilson Peres Jr.
|8
|Gabriel Cestari
|9
|Eldo Umbelino
|10
|Cláudio Simão
