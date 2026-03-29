Porsche Cup Velocitta - Sprint

Porsche Cup: Enrico Pedrosa aproveita abandonos e vence na Challenge no Velocitta

Corrida foi marcada por várias bandeiras amarelas e abandonos

Livia Veiga
Porsche Cup no Velocità

Os pilotos da Sprint Challenge, categoria da Porsche Cup, voltou para a pista do Velocitta para a corrida 2. A corrida foi bastante agitada, marcada por duas bandeiras amarelas e muitos carros abandonando.

Caio Castro não participou da classificação no último sábado (28), pois chegou atrasado e, portanto, largou em último. No entanto, o piloto rapidamente assumiu a liderança da corrida.

Uma rápida bandeira amarela foi acionada no início da etapa, quando Sadak Leite perdeu o controle do carro e bateu no muro. Adriano Valverde e Lucas Castellani também não terminaram a corrida.

Na relargada, Caio Castro conseguiu manter a liderança, enquanto Cecilia Rabelo assumiu a segunda posição.

Gabriel Guper foi excluído da etapa pela Direção de Prova por ter causado uma batida, assim, recolheu para os boxes. Rafa Bernardes, por sua vez, causou a segunda bandeira amarela depois de escapar da pista e ficar com a suspensão estragada.

No segundo reinício, Castro conseguiu manter a liderança, trazendo Rabelo logo atrás de si, enquanto Neto Heil tentava avançar e se recuperar. No entanto, faltando 10 minutos para o fim da sessão, Caio escapou da pista e passou pela grama, perdendo a liderança. O pneu direito dianteiro ficou furado e, depois de parar nos boxes, voltou para o traçado.

Com a escapada de Castro, foi Enrico Pedrosa que assumiu a liderança da corrida, tendo Cecília Rabelo logo atrás, mas com uma diferença de mais de quatro segundos.

POS PILOTO
1 Enrico Pedrosa
2 Cecília Rabelo
3 Will Cesar
4 Nicholas Garfinkel
5 Marco Mascari
6 Gerson Campos
7 Dilson Peres Jr.
8 Gabriel Cestari
9 Eldo Umbelino
10 Cláudio Simão

