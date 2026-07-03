Porsche Cup: Enrico Pedrosa é o mais rápido no TL1 pela Sprint Challenge no Algarve
Cecília Rabelo e Sadak Leite fecharam o top 3 que abriu o fim de semana
A categoria Sprint Challenge da Porsche Cup fez o treino livre 1 na manhã desta sexta-feira (03) no Algarve, acelerando os motores para iniciar o fim de semana.
Enrico Pedrosa foi o mais rápido da sessão, fazendo sua volta em 1min48s981, seguido por Cecília Rabelo e Sadak Leite, que fecharam o top 3.
A próxima sessão da Porsche Cup da Sprint Challenge acontece no sábado, às 6h45 no horário de Brasília. A classificação também será transmitida pelo Motorsport.com no YouTube.
|Posição
|Nome
|Melhor tempo
|1
|Enrico PEDROSA
|1:48.981
|2
|Cecília RABELO
|1:49.425
|3
|Sadak LEITE
|1:49.496
|4
|Nicholas GARFINKEL
|1:49.876
|5
|Daniel NEUMANN
|1:50.108
|6
|Neto HEIL
|1:50.270
|7
|Gabriel GUPER
|1:50.440
|8
|Gerson CAMPOS
|1:50.559
|9
|Will CESAR
|1:50.710
|10
|Caio CASTRO
|1:50.879
|11
|Raphael BERNARDES
|1:52.401
|12
|Lucas CASTELLANI
|1:52.783
|13
|Dilson PERES JR.
|1:52.933
|14
|Gabriel CESTARI
|1:53.082
|15
|Marco MASCARI
|1:53.390
|16
|Denis FERRER
|1:53.667
|17
|Adriano VALVERDE
|1:53.728
|18
|Marcelo BENTIVOGLIO
|1:54.056
|19
|Charles GRUENBERG
|1:54.127
|20
|Eldo UMBELINO
|1:54.760
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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