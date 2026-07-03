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Porsche Cup Portugal - Sprint

Porsche Cup: Enrico Pedrosa é o mais rápido no TL1 pela Sprint Challenge no Algarve

Cecília Rabelo e Sadak Leite fecharam o top 3 que abriu o fim de semana

Livia Veiga
Publicado:
Porsche-Cup-Portimao-Rafael-Gagliano-58358-2

A categoria Sprint Challenge da Porsche Cup fez o treino livre 1 na manhã desta sexta-feira (03) no Algarve, acelerando os motores para iniciar o fim de semana.

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Enrico Pedrosa foi o mais rápido da sessão, fazendo sua volta em 1min48s981, seguido por Cecília Rabelo e Sadak Leite, que fecharam o top 3.

A próxima sessão da Porsche Cup da Sprint Challenge acontece no sábado, às 6h45 no horário de Brasília. A classificação também será transmitida pelo Motorsport.com no YouTube.

Posição Nome Melhor tempo
1 Enrico PEDROSA 1:48.981
2 Cecília RABELO 1:49.425
3 Sadak LEITE 1:49.496
4 Nicholas GARFINKEL 1:49.876
5 Daniel NEUMANN 1:50.108
6 Neto HEIL 1:50.270
7 Gabriel GUPER 1:50.440
8 Gerson CAMPOS 1:50.559
9 Will CESAR 1:50.710
10 Caio CASTRO 1:50.879
11 Raphael BERNARDES 1:52.401
12 Lucas CASTELLANI 1:52.783
13 Dilson PERES JR. 1:52.933
14 Gabriel CESTARI 1:53.082
15 Marco MASCARI 1:53.390
16 Denis FERRER 1:53.667
17 Adriano VALVERDE 1:53.728
18 Marcelo BENTIVOGLIO 1:54.056
19 Charles GRUENBERG 1:54.127
20 Eldo UMBELINO 1:54.760

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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