Porsche Cup: Enrico Pedrosa é o mais rápido no TL1 pela Sprint Challenge no Algarve

A categoria Sprint Challenge da Porsche Cup fez o treino livre 1 na manhã desta sexta-feira (03) no Algarve, acelerando os motores para iniciar o fim de semana.

Enrico Pedrosa foi o mais rápido da sessão, fazendo sua volta em 1min48s981, seguido por Cecília Rabelo e Sadak Leite, que fecharam o top 3.

A próxima sessão da Porsche Cup da Sprint Challenge acontece no sábado, às 6h45 no horário de Brasília. A classificação também será transmitida pelo Motorsport.com no YouTube.

Posição Nome Melhor tempo 1 Enrico PEDROSA 1:48.981 2 Cecília RABELO 1:49.425 3 Sadak LEITE 1:49.496 4 Nicholas GARFINKEL 1:49.876 5 Daniel NEUMANN 1:50.108 6 Neto HEIL 1:50.270 7 Gabriel GUPER 1:50.440 8 Gerson CAMPOS 1:50.559 9 Will CESAR 1:50.710 10 Caio CASTRO 1:50.879 11 Raphael BERNARDES 1:52.401 12 Lucas CASTELLANI 1:52.783 13 Dilson PERES JR. 1:52.933 14 Gabriel CESTARI 1:53.082 15 Marco MASCARI 1:53.390 16 Denis FERRER 1:53.667 17 Adriano VALVERDE 1:53.728 18 Marcelo BENTIVOGLIO 1:54.056 19 Charles GRUENBERG 1:54.127 20 Eldo UMBELINO 1:54.760

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!