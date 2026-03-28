Porsche Cup: Enrico Pedrosa estreia com pole na Challenge no Velocitta
Cecilia Rabelo teve problemas e Caio Castro não participou da sessão
Foto de: Magnus Torquato
A classificação para a categoria Challenge da Porsche Cup foi bastante agitada neste sábado (28) no Autódromo Velocitta e Enrico Pedrosa conquistou um ótimo começo de fim de semana ao garantir a pole position.
Na classe Rookie, Lucas Castellani foi o mais rápido, cravando sua volta em 1min32s778, mas foi rapidamente superado por Enrico Pedrosa, da Sport, e, logo depois, por Daniel Neumann, da Challenge.
Caio Castro, que foi o mais rápido na sessão de sexta-feira, não participou da classificação, pois chegou atrasado no Autódromo.
Pedrosa conseguiu se manter na ponta, cravando o tempo de 1min30s724, com Daniel Neumann em segundo e Will Cesar em terceiro.
|POS
|PILOTO
|TEMPO
|1
|Enrico Pedrosa
|1min30s207
|2
|Daniel Neumann
|+0s240
|3
|Will Cesar
|+0s386
|4
|Nicholas Garfinkel
|+0s609
|5
|Gabriel Guper
|+0s617
|6
|Cecilia Rabelo
|+0s625
|7
|Gerson Campos
|+0s756
|8
|Neto Heil
|+0s853
|9
|Sadak Leite
|+1s058
|10
|Marco Mascari
|+1s913
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