Porsche Cup: Enrico Pedrosa estreia com pole na Challenge no Velocitta

A classificação para a categoria Challenge da Porsche Cup foi bastante agitada neste sábado (28) no Autódromo Velocitta e Enrico Pedrosa conquistou um ótimo começo de fim de semana ao garantir a pole position.

Na classe Rookie, Lucas Castellani foi o mais rápido, cravando sua volta em 1min32s778, mas foi rapidamente superado por Enrico Pedrosa, da Sport, e, logo depois, por Daniel Neumann, da Challenge.

Caio Castro, que foi o mais rápido na sessão de sexta-feira, não participou da classificação, pois chegou atrasado no Autódromo.

Pedrosa conseguiu se manter na ponta, cravando o tempo de 1min30s724, com Daniel Neumann em segundo e Will Cesar em terceiro.

POS PILOTO TEMPO 1 Enrico Pedrosa 1min30s207 2 Daniel Neumann +0s240 3 Will Cesar +0s386 4 Nicholas Garfinkel +0s609 5 Gabriel Guper +0s617 6 Cecilia Rabelo +0s625 7 Gerson Campos +0s756 8 Neto Heil +0s853 9 Sadak Leite +1s058 10 Marco Mascari +1s913

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