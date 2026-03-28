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Porsche Cup Velocitta - Sprint

Porsche Cup: Enrico Pedrosa estreia com pole na Challenge no Velocitta

Cecilia Rabelo teve problemas e Caio Castro não participou da sessão

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
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Foto de: Magnus Torquato

A classificação para a categoria Challenge da Porsche Cup foi bastante agitada neste sábado (28) no Autódromo Velocitta e Enrico Pedrosa conquistou um ótimo começo de fim de semana ao garantir a pole position.

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Na classe Rookie, Lucas Castellani foi o mais rápido, cravando sua volta em 1min32s778, mas foi rapidamente superado por Enrico Pedrosa, da Sport, e, logo depois, por Daniel Neumann, da Challenge.

Caio Castro, que foi o mais rápido na sessão de sexta-feira, não participou da classificação, pois chegou atrasado no Autódromo.

Pedrosa conseguiu se manter na ponta, cravando o tempo de 1min30s724, com Daniel Neumann em segundo e Will Cesar em terceiro.

POS PILOTO TEMPO
1 Enrico Pedrosa 1min30s207
2 Daniel Neumann +0s240
3 Will Cesar +0s386
4 Nicholas Garfinkel +0s609
5 Gabriel Guper +0s617
6 Cecilia Rabelo +0s625
7 Gerson Campos +0s756
8 Neto Heil +0s853
9 Sadak Leite +1s058
10 Marco Mascari +1s913

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