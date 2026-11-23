Porsche Cup: Entenda por que Neumann foi desclassificado em Interlagos
Piloto foi considerado culpado por incidente na curva 1 da segunda corrida da Sprint Challenge e recebeu sete pontos na cédula desportiva
Daniel Neumann
Foto de: Rafael Gagliano
Daniel Neumann foi desclassificado da segunda corrida da Sprint Challenge da Porsche Cup, disputada no domingo (22), em Interlagos, durante a última etapa da temporada 2026. O piloto foi considerado culpado pelos comissários desportivos por provocar um acidente que resultou no abandono de um adversário.
De acordo com o documento divulgado pelos comissários, Neumann, que conduz o Porsche #21, realizava uma ultrapassagem sobre o carro #98 quando não efetuou a frenagem adequada na aproximação do S do Senna, atingindo o Porsche #134.
O incidente foi analisado ainda durante a corrida por meio das imagens da transmissão oficial da categoria. Os comissários concluíram que Neumann foi responsável pela colisão, que impossibilitou a continuidade do adversário na prova.
Além da exclusão do resultado da segunda corrida, o piloto recebeu o acréscimo de sete pontos em sua cédula desportiva.
A decisão foi fundamentada nos artigos 83, 139 e 141 (inciso IV) do Código Desportivo do Automobilismo (CDA), além do artigo 124 (inciso VII) do regulamento desportivo da categoria.
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