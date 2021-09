Enzo Elias pode ter saído sem troféu da abertura da quinta etapa da Porsche Carrera Cup em Curitiba. Mas sem dúvida foi um dos nomes da prova, protagonizando a maior escalada da corrida e um pega sensacional com Marçal Müller.

O piloto Farben foi o autor da melhor largada da prova, saltando de 12º no grid para nono em uma volta. Ele logo encostou no carro de Marçal, a quem acompanharia até a bandeirada.

Logo na terceira volta, o representante da marca de tinta automotiva oficial da Porsche XP Private Cup conseguiu emparelhar, mas teve o ataque neutralizado.

Ele seguiu na balada dos líderes e na volta 13 conseguiu, por fora na freada do S de baixa, deixar para trás o carro de Crisitano Piquet. Na manobra, o vice-campeão da Carrera Cup mostrou habilidade de veterano –apesar de ter apenas 19 anos de idade.

Ele insistiu até a bandeirada e foi o oitavo a cruzar a linha de chegada.

“Fizemos uma boa largada, foi uma prova complexa, um toque na roda dianteira direita desalinhou meu carro. Aqui em Curitiba é muito difícil de passar, fiquei em uma briga boa com o Marçal, negociamos boas passagens e me coloquei em uma boa posição para pontuar amanhã". disse Elias.

Com a inversão de apenas seis posições no grid para domingo, o brasiliense vai começar a prova final fechando a quarta fila. O box será aberto para a prova de domingo às 13h20, com transmissão ao vivo pela Band.

