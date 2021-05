Porsche Cup: Enzo Elias quer vitória já na abertura da temporada

A temporada 2021 da Porsche Carrera Cup começa neste fim de semana no interior de São Paulo. O belíssimo autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, recebe a etapa inaugural do campeonato nos dias 28, 29 e 30 de maio.

Enzo Elias, de 19 anos, que conquistou em 2020 o vice-campeonato, chega para essa primeira etapa totalmente focado para cumprir sua meta para esta temporada: lutar por vitórias desde o início do campeonato mirando o título deste ano.

Para tanto, Enzo tem se submetido a uma intensa preparação física e a um rígido programa de treinos de kart. Ele entende estar mental e fisicamente preparado para triunfar no certame em 2021.

"Estou extremamente animado e confiante para esta temporada. Me preparei de uma forma nova, possuo mais experiência na categoria após esses anos competindo na Porsche Cup e tenho certeza que estou pronto para o desafio de 2021, que é vencer o campeonato.”

“Esta primeira etapa será em uma pista na qual ando muito bem. Fiz a pole em todas as ocasiões em que guiei no Velocitta. Vou buscar a vitória. Quero começar o ano na frente”, completou Elias.

F1: Entenda como SUSPEITA de batida PROPOSITAL implodiu amizade entre HAMILTON E ROSBERG

PODCAST: O que a liderança inédita de Verstappen representa na F1?

Your browser does not support the audio element.