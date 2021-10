Enzo Elias venceu a corrida 2 da etapa de Goiânia da Porsche Cup – categoria Carrera Cup – neste domingo. Ele largou na pole position e teve que segurar a pressão de Marçal Muller por praticamente toda a corrida, para só relaxar após a bandeira quadriculada.

Após a corrida, o piloto do carro #73 estava eufórico e detalhou como foi a batalha com o rival.

“Bom, a corrida realmente pegou fogo, foi muito intensa”, disse Elias. “Foi uma corrida muito psicológica. Às vezes, não aparece tanto, parece que a gente está ali só se mantendo, mas não, é muito psicológico, um jogo tanto que ele faz comigo, quanto que eu faço com ele e então foi bem difícil, foi bem duro, eu acho que a gente está mais mentalmente cansado do que fisicamente.”

“Foi uma corrida que a gente teve que ser perfeito em todos os momentos e é legal falar isso porque às vezes as pessoas olham de fora e não conseguem enxergar o tanto que é milimétrico e preciso para poder fazer o que eu e o Marçal fizemos hoje.”

“Então, estou muito feliz, muito contente com o desempenho do carro, com o desempenho da minha equipe que merece demais, lutou muito por isso e agora vamos buscar lá em Interlagos e ver o que que acontece no final do campeonato.”

Veja como foi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #136 – Ju Cerasoli faz raio-X da rivalidade Hamilton X Verstappen de quem acompanha direto do paddock

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: