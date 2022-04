Carregar reprodutor de áudio

O fim de semana da Equivoco Racing em Goiânia pela Porsche Cup Brasil só não foi mais especial por conta da ausência de Paulo Totaro: dentro da pista, o líder do time foi honrado com uma performance de encher os olhos dos pilotos Marçal Müller e Marcio Mauro.

O primeiro entrou para a história já no sábado com novo recorde da pista, primeira pole e primeira vitória com os novos modelos 992 na categoria Carrera. No domingo, uma grande largada, de sexto para terceiro, e uma segunda posição para consolidar a liderança no campeonato após duas corridas.

“Foi fantástico esse início de temporada. Consegui liderar o treino livre, fazer pole, vencer corrida com a volta mais rápida. Foi um belo início. Ano passado perdi o título por poucos pontos na última corrida e esse ano estamos na segunda corrida e já estou pensando no campeonato”, comentou Marçal, líder da temporada com 40 pontos.

Na Sprint Challenge, antiga GT3 Cup, Marcio Mauro somou um batalhado quinto lugar no sábado e no domingo foi um dos protagonistas da prova, até o pneu traseiro direito estourar de forma espetacular a mais de 200 km/h na reta principal, mostrando que será um nome frequente na briga pela vitória.

“Na primeira corrida, largando do meio, fiz o que deu e fui quinto. Na segunda, com pneus bem usados, comecei a sofrer até o estouro. Fiquei feliz com este início a bordo dos novos carros. Agora é pensar no Velocitta com o time completo e o Paulo de volta”, completou Mauro, que saiu de Goiânia na nona posição da tabela.

A próxima etapa da Porsche Cup está marcada para os dias 23 e 24 deste mês no Velocitta (SP).

