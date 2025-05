Porsche Cup estabelece novo recorde de inscritos em 2025

A Porsche Cup segue estabelecendo marcas recordes na temporada de seu vigésimo aniversário. Depois de 71, 72 e 73 carros inscritos nas três primeiras etapas de sprint de 2025, quando competiram as categorias Carrera, Challenge e Trophy, o evento dos carros de competição mais produzidos no mundo se prepara para sua jornada europeia e já tem um novo recorde a celebrar.

O retorno das categorias Carrera e Challenge para o moderno Autódromo do Algarve, dentro de um mês, já tem assegurado o maior número de inscritos em uma etapa internacional de sprint promovida pela Porsche Cup. Na primeira lista de confirmados, divulgada no último dia 27 de maio, são 55 competidores relacionados: 32 na Carrera e 23 na Challenge. A marca já ultrapassa em um o recorde anterior, estabelecido no Estoril na etapa de sprint de 2024.

Cabe ressaltar que, diferentemente das três etapas iniciais, quando correu também a categoria Trophy, nas etapas de Portugal marcadas para o Algarve em junho e Estoril em agosto, competirão apenas as categorias Carrera e Challenge. Categoria introdutória à Porsche Cup, a Trophy terá uma etapa exclusiva, no início de agosto em Interlagos.

Para realizar novamente corridas na Europa, a categoria conta com o know-how de quem já promoveu ao todo 68 corridas fora do território brasileiro, nas pistas do Algarve, Estoril, Barcelona, Buenos Aires e Termas de Rio Hondo. Nesta temporada especial do vigésimo aniversário, quatro das nove etapas regulares do calendário serão em Portugal, duas no Algarve e outras duas no Estoril.

Além das jornadas de sprint, os autódromos portugueses serão palco também de duas das três primeiras reuniões do Endurance Challenge.

Para dar conta de tamanho desafio com o padrão de excelência consagrado pela Porsche Cup ao longo das últimas duas décadas, a operação logística apresenta números superlativos.

São ao todo 38 dias de transporte desde o porto de Santos, onde foram embarcados 26 containers, até o Algarve. A carga tem um peso bruto total de 275.850 kg, considerando tanto os carros de competição quanto insumos para montagem da oficina, paddock e instalações nos boxes.

A empreitada mobiliza 310 profissionais e conta ainda com 26 caminhões na operação rodoviária em Portugal. Em 2025, graças a um esforço do time de engenharia da Porsche Cup, foi possível acomodar quatro carros por container, de forma a otimizar a operação como um todo, reduzindo custos e a pegada de carbono do envio dos carros à Europa. A operação toda tem parcerias logísticas de Rock-it-Cargo (despachante), ONE (armador) e Sada (rodoviário).

O resultado de tamanho empenho já mostra frutos com a expressiva lista de inscritos e começará a ser visto na pista do Algarve dentro de um mês.

“Fico muito contente com mais um recorde na temporada 2025, que marca nosso vigésimo aniversário”, disse Dener Pires, promotor da Porsche Cup. “Tão importante quanto crescer é crescer de forma consistente e sustentável, como têm mostrado nossas seguidas marcas de inscritos no atual campeonato de sprint. Isso indica que estamos fazendo um bom trabalho na promoção do evento para pilotos e seus patrocinadores. Fico particularmente satisfeito pelo novo recorde em uma pista tão empolgante quanto a do Algarve e tenho que agradecer ao empenho de todos envolvidos na Porsche Cup. Cada conquista da categoria é fruto do trabalho e dedicação de todos. Sabemos os desafios de promover eventos fora do Brasil e só conseguimos realizar essas operações com sucesso por conta da garra de todos os colaboradores e prestadores de serviço da Porsche Cup C6 Bank”

“É um orgulho nós registrarmos esse recorde de participantes inscritos em etapas fora do Brasil. Ficamos muito orgulhosos primeiro pela iniciativa e pela forma estruturada em que o evento está sendo bem planejado com ambas as equipes, do autódromo e da Porsche Cup Brasil”, comentou Miguel Praia, CCO e membro da administração do Autódromo Internacional do Algarve. “E ficamos naturalmente também muito orgulhosos que os pilotos brasileiros tenham esse desejo de voltar a Portimão. Isso nos deixa mais motivados para continuar o planejamento e prolongar a relação que temos. Faz parte do planejamento estratégico do Autódromo Internacional do Algarve abraçar o mercado brasileiro no médio e longo prazo. Para nós, é um mercado extremamente importante e temos alegria de ter os parceiros adequados para estender essa relação com o público brasileiro. Então parabéns à Porsche Cup Brasil por montar todo o projeto e angariar esse número recorde de participantes e ficamos também naturalmente muito satisfeitos e motivados para atender a expectativa das pessoas. Agora temos essa motivação e essa obrigação também de entregar o melhor evento possível. Agradecemos a categoria e todos os pilotos brasileiros que confiaram na nossa pista. Muito obrigado!”

Lista de inscritos(*) - Etapa 4 - Algarve

Carrera Cup

1. #7 Miguel Paludo

2. #10 Thiago Vivacqua

3. #26 Christian Hahn

4. #70 Lucas Salles

5. #72 Antonella Bassani

6. #118 Matheus Comparatto

7. #544 Marçal Muller

8. #1 Alceu Feldmann (S)

9. #14 Carlos Campos (S)

10. #17 Marcos Regadas (S)

11. #21 Miguel Mariotti (S)

12. #24 Gustavo Zanon (S)

13. #27 Josimar Junior (S)

14. #29 Rodrigo Mello (S)

15. #30 Cristian Mohr (S)

16. #51 Israel Salmen (S)

17. #77 Francisco Horta (S)

18. #80 Rouman Ziemkiewicz (S)

19. #83 Marco Billi (S)

20. #87 Nelson Monteiro (S)

21. #95 Alceu Feldmann Neto (S)

22. #100 Seba Malucelli (S)

23. #199 Nelson Marcondes (S)

24. #888 Lineu Pires (S)

25. #2 Silvio Morestoni (R)

26. #9 Edu Guedes (R)

27. #11 Flavio Sampaio (R)

28. #12 Marco Pisani (R)

29. #25 Paulo Sousa (R)

30. #33 Bruno Campos (R)

31. #85 Eduardo Menossi (R)

32. #99 Wagner Pontes (R)

Challenge

1. #22 Caio Castro

2. #23 Leonardo Herrmann

3. #54 Caio Chaves

4. #66 Sadak Leite

5. #82 Gerson Campos

6. #5 George Crispim (S)

7. #7 Luiz Souza (S)

8. #14 Andre Gaidzinski (S)

9. #32 Matheus Roque (S)

10. #45 Jose Moura Neto (S)

11. #77 Mario Delara (S)

12. #98 Cecilia Rabelo (S)

13. #177 Lucas Locatelli (S)

14. #444 Markenson Marques (S)

15. #2 Rafa Brocchi (R)

16. #18 Ricardo Zylberman (R)

17. #21 Daniel Neumann (R)

18. #33 William Araujo (R)

19. #36 Heverton Cardoso (R)

20. #58 Claudio Simão (R)

21. #99 Claudio Reina (R)

22. #100 Raphael Bernardes (R)

23. #129 Fernando Arruda (R)

(S) Sport

(R) Rookie

(*) Atualizada em 27 de maio

