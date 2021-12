Porsche Cup: Família Barrichello se reencontra em Interlagos

Depois de levantar a arquibancada com as ultrapassagens na OAKBERRY All-Star Race 2021 antes do GP São Paulo de Fórmula 1, quando levantou um troféu e fez seu tradicional ritual com a sambadinha no pódio, Rubens Barrichello retornou à categoria nesta quinta-feira.

Inscrito no carro #199 em dupla com Nelson Marcondes para a corrida de 500 km, o ex-recordista em número de GPs na F1 mais uma vez teve fortes emoções em sua pista de casa.

Rubinho acompanhou o primeiro contato de Dudu Barrichello com o carro da Porsche XP Private Cup. Piloto regular da Fórmula 3 Regional Europeia em 2021, Dudu nunca havia acelerado o Porsche no asfalto de Interlagos e aprovou a experiência.

“Hoje foi um dia muito legal, uma oportunidade muito especial dada pelo Dener, Porsche e o meu pai também. Eu aprendi muito hoje, me diverti muito também, tive a chance de levar meu pai como carona e depois andamos em carros separados e foi muito bom. O carro é muito bom, rápido de reta, com muito grip e muito divertido de guiar. Espero ter outras oportunidades”, disse o piloto de 20 anos de idade.

Se no autódromo foi um dia de novidade para ele, tanto o carro quanto o traçado estão em sua zona de conforto nos simuladores. Dudu é piloto da P1Speed e inclusive corre o Porsche E-Sports Program 2021 – ele está em 6º lugar no campeonato mesmo faltando em duas corridas pela agenda de testes na Europa e já conquistou uma vitória na competição.

Para o pai, que acompanhou provas de Dudu nas pistas europeias e teve a experiência de ser seu companheiro de equipe duas vezes na Stock Car em 2021, o primeiro contato de Dudu com o equipamento da Porsche Cup poderia ser o embrião de projetos futuros.

“Essa dinâmica de corridas em duplas no campeonato de Endurance é muito bacana e, quem sabe, um dia poderemos disputar juntos essa corrida.”

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: