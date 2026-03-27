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Porsche Cup Velocitta - Sprint

Porsche Cup: Fantin é o mais rápido na geral e Pipo Massa lidera categoria Rookie no TL no Velocitta

Segunda etapa da calendário já deu start no interior de São Paulo

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Pipo Massa

Foto de: Magnus Torquato

Nesta sexta-feira (27), a Porsche Cup voltou a acelerar, desta vez, no Autódromo Velocitta, na cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Pietro Fantin liderou o treino, cravando a volta mais rápida geral, enquanto Pipo Massa foi o líder da categoria Rookie e Sebá Malucelli da Sport.

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Pietro Fantin foi o primeiro piloto da categoria pro a deixar os boxes e completar suas voltas rápidas, cravando 1min29s646, tempo 0s666 mais rápido que Rodrigo Mello, da categoria Sport. Bruno Campos tinha o tempo mais rápido na Rookie (1min30s587).

Faltando 18 minutos para o fim da sessão, Marçal Muller assumiu o segundo melhor tempo, fazendo sua volta em 1min29s937, 'puxando' Jeff Giassi para terceiro.

Sete minutos depois, Miguel Paludo 'pulou' para quarto, ficando 0s507 do carro #117 de Fantin, que manteve a volta mais rápida, antes de ser superado por Lucas Salles.

Fantin completou 11 voltas e manteve o tempo mais rápido, mas foi Silvio Morestoni que fez o maior número de tentativas: 16.

Pipo Massa também andou bem, conquistando a volta mais rápida na classe Rookie, 1min30s587 - terminando em 17º na geral.

Resultado do treino livre da Carrera Cup

POSIÇÃO CARRO PILOTO CATEGORIA MELHOR VOLTA
1 #117 Pietro Fantin Carrera 1min29s646
2 #8 Alceu Feldmann Neto Carrera +0s035
3 #544 Marçal Muller Carrera +0s087
4 #97 Jeff Giassi Carrera +0s286
5 #31 Sebá Malucelli Sport +0s290
6 #888 Lineu Pires Sport +0s364
7 #1 Alceu Feldmann Sport +0s390
8 #70 Lucas Salles Carrera +0s398
9 #10 Thiago Vivacqua Carrera +0s441
10 #7 Miguel Paludo Carrera +0s507
 

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