Porsche Cup: Fantin é o mais rápido na geral e Pipo Massa lidera categoria Rookie no TL no Velocitta
Segunda etapa da calendário já deu start no interior de São Paulo
Foto de: Magnus Torquato
Nesta sexta-feira (27), a Porsche Cup voltou a acelerar, desta vez, no Autódromo Velocitta, na cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Pietro Fantin liderou o treino, cravando a volta mais rápida geral, enquanto Pipo Massa foi o líder da categoria Rookie e Sebá Malucelli da Sport.
Pietro Fantin foi o primeiro piloto da categoria pro a deixar os boxes e completar suas voltas rápidas, cravando 1min29s646, tempo 0s666 mais rápido que Rodrigo Mello, da categoria Sport. Bruno Campos tinha o tempo mais rápido na Rookie (1min30s587).
Faltando 18 minutos para o fim da sessão, Marçal Muller assumiu o segundo melhor tempo, fazendo sua volta em 1min29s937, 'puxando' Jeff Giassi para terceiro.
Sete minutos depois, Miguel Paludo 'pulou' para quarto, ficando 0s507 do carro #117 de Fantin, que manteve a volta mais rápida, antes de ser superado por Lucas Salles.
Fantin completou 11 voltas e manteve o tempo mais rápido, mas foi Silvio Morestoni que fez o maior número de tentativas: 16.
Pipo Massa também andou bem, conquistando a volta mais rápida na classe Rookie, 1min30s587 - terminando em 17º na geral.
Resultado do treino livre da Carrera Cup
|POSIÇÃO
|CARRO
|PILOTO
|CATEGORIA
|MELHOR VOLTA
|1
|#117
|Pietro Fantin
|Carrera
|1min29s646
|2
|#8
|Alceu Feldmann Neto
|Carrera
|+0s035
|3
|#544
|Marçal Muller
|Carrera
|+0s087
|4
|#97
|Jeff Giassi
|Carrera
|+0s286
|5
|#31
|Sebá Malucelli
|Sport
|+0s290
|6
|#888
|Lineu Pires
|Sport
|+0s364
|7
|#1
|Alceu Feldmann
|Sport
|+0s390
|8
|#70
|Lucas Salles
|Carrera
|+0s398
|9
|#10
|Thiago Vivacqua
|Carrera
|+0s441
|10
|#7
|Miguel Paludo
|Carrera
|+0s507
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