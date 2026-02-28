Porsche Cup: Muller voa e faz a pole da Carrera Cup em Interlagos

A Porsche Cup Brasil as atividades deste sábado em Interlagos com a classificação da Carrera Cup para a primeira etapa da temporada 2026. Marçal Muller voou para garantir a pole position, com Lucas Salles em segundo e Sebá Malucelli em terceiro.

A classificação da Carrera Cup funciona da seguinte forma: os pilotos vão à pista uma primeira vez divididos em grupos de acordo com sua subdivisão dentro da classe (Rookie, Sport e Geral). Cada grupo tem 12 minutos para dar quantas voltas rápidas quiser. Os tempos destas três sessões são compilados e os dez melhores no geral avançam para a disputa da pole no Q2.

Estreante da temporada, Pipo Massa, filho de Felipe Massa, foi o mais rápido na sessão da Rookie, com um tempo de 01min37s906, com Leo Sanchez em segundo e José Moura Neto em terceiro.Com nenhum piloto da Rookie terminando no top 10, sua pole foi confirmada já na primeira parte do quali.

Na parte da Sport, Sebá Malucelli foi o mais rápido com 01min37s030, 0s110 à frente de Leonardo Herrmann, com Chico Horta, Alceu Feldmann e Cristian Mohr completando o top 5.

Fechando o Q1, tivemos os pilotos da divisão geral da Carrera Cup, Mais rápido do TL ontem, Marçal Muller ficou novamente à frente com 01min36s627, 0s198 à frente de Miguel Paludo, com Thiago Vivacqua em terceiro e Lucas Salles e Matheus Comparatto fechando o top 5.

Na disputa do top 10 tivemos um momento controverso. Atual campeão da classe no campeonato Sprint, Miguel Paludo não pôde marcar seu tempo após não cumprir uma regra da categoria, que exige que os pilotos saiam dos boxes em, no máximo, três minutos após o início da regressiva de 10min.

Entre os que foram à pista, Marçal Muller voou para garantir a pole com 01min35s868, com Lucas Salles em segundo e Sebá Malucelli em terceiro, sendo o melhor entre os da Sport. Thiago Vivacqua e Matheus Comparatto completaram o top 5. Já a pole da Rookie já havia ficado com Pipo Massa, porque nenhum piloto da subdivisão chegou ao Q2.

A Carrera Cup realiza ainda neste sábado a primeira corrida deste fim de semana. A largada está marcada para 13h40, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado da classificação da Carrera Cup em Interlagos:

Top 10: Avançaram ao Q2

POS Nº piloto melhor volta DIFERENÇA 1 544 Marçal Müller (Carrera Cup) 1:36.868 — 2 70 Lucas Salles (Carrera Cup) 1:36.153 0.286 3 31 Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport) 1:36.491 0.623 4 10 Thiago Vivacqua (Carrera Cup) 1:36.496 0.628 5 118 Matheus Comparatto (Carrera Cup) 1:36.607 0.739 6 21 Miguel Mariotti (Carrera Cup) 1:36.656 0.788 7 97 Jeff Giassi (Carrera Cup) 1:36.634 0.766 8 72 Antonella Bassani (Carrera Cup) 1:36.846 0.978 9 23 Leonardo Herrmann (Carrera Cup Sport) 1:37.122 1.254 10 7 Miguel Paludo (Carrera Cup) — —

Não avançaram ao Q2: 11º em diante

POS Nº piloto melhor volta DIFerença 11 77 Francisco Horta (Carrera Cup Sport) 1:37.270 0.643 12 1 Alceu Feldmann (Carrera Cup Sport) 1:37.286 0.659 13 3 Cristian Mohr (Carrera Cup Sport) 1:37.307 0.680 14 888 Linco Pires (Carrera Cup Sport) 1:37.602 0.975 15 117 Pietro Fantin (Carrera Cup) 1:37.658 1.031 16 29 Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport) 1:37.712 1.085 17 17 Marcos Regadas (Carrera Cup) 1:37.762 1.135 18 14 Carlos Campos (Carrera Cup Sport) 1:37.776 1.149 19 61 Israel Salmen (Carrera Cup Sport) 1:37.791 1.164 20 19 Pipo Massa (Carrera Cup Rookie) 1:37.906 1.279 21 16 Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie) 1:37.982 1.355 22 46 José Moura Neto (Carrera Cup Rookie) 1:38.003 1.376 23 37 Rafa Brocchi (Carrera Cup Rookie) 1:38.223 1.596 24 22 Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport) 1:38.248 1.621 25 80 Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport) 1:38.259 1.632 26 12 Marco Pisani (Carrera Cup Rookie) 1:38.286 1.659 27 33 Bruno Campos (Carrera Cup Rookie) 1:38.305 1.678 28 27 Josimar Junior (Carrera Cup Sport) 1:38.383 1.756 29 85 Marco Billi (Carrera Cup Rookie) 1:38.586 1.959 30 67 Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport) 1:38.667 2.040 31 2 Silvio Morestoni (Carrera Cup Sport) 1:38.763 2.136 32 39 Luiz Souza (Carrera Cup Rookie) 1:38.949 2.322 33 9 Edu Guedes (Carrera Cup Rookie) 1:39.194 2.567 34 99 Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie) 1:39.246 2.619 35 26 Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie) 1:40.096 3.469 36 44 André Gaidzinski (Carrera Cup Rookie) 1:41.892 5.265

