Porsche Cup: Muller voa e faz a pole da Carrera Cup em Interlagos
Sebá Malucelli é o pole da Sport, em terceiro, enquanto Pipo Massa é o melhor colocado da Rookie, em 20º
A Porsche Cup Brasil as atividades deste sábado em Interlagos com a classificação da Carrera Cup para a primeira etapa da temporada 2026. Marçal Muller voou para garantir a pole position, com Lucas Salles em segundo e Sebá Malucelli em terceiro.
A classificação da Carrera Cup funciona da seguinte forma: os pilotos vão à pista uma primeira vez divididos em grupos de acordo com sua subdivisão dentro da classe (Rookie, Sport e Geral). Cada grupo tem 12 minutos para dar quantas voltas rápidas quiser. Os tempos destas três sessões são compilados e os dez melhores no geral avançam para a disputa da pole no Q2.
Estreante da temporada, Pipo Massa, filho de Felipe Massa, foi o mais rápido na sessão da Rookie, com um tempo de 01min37s906, com Leo Sanchez em segundo e José Moura Neto em terceiro.Com nenhum piloto da Rookie terminando no top 10, sua pole foi confirmada já na primeira parte do quali.
Na parte da Sport, Sebá Malucelli foi o mais rápido com 01min37s030, 0s110 à frente de Leonardo Herrmann, com Chico Horta, Alceu Feldmann e Cristian Mohr completando o top 5.
Fechando o Q1, tivemos os pilotos da divisão geral da Carrera Cup, Mais rápido do TL ontem, Marçal Muller ficou novamente à frente com 01min36s627, 0s198 à frente de Miguel Paludo, com Thiago Vivacqua em terceiro e Lucas Salles e Matheus Comparatto fechando o top 5.
Na disputa do top 10 tivemos um momento controverso. Atual campeão da classe no campeonato Sprint, Miguel Paludo não pôde marcar seu tempo após não cumprir uma regra da categoria, que exige que os pilotos saiam dos boxes em, no máximo, três minutos após o início da regressiva de 10min.
Entre os que foram à pista, Marçal Muller voou para garantir a pole com 01min35s868, com Lucas Salles em segundo e Sebá Malucelli em terceiro, sendo o melhor entre os da Sport. Thiago Vivacqua e Matheus Comparatto completaram o top 5. Já a pole da Rookie já havia ficado com Pipo Massa, porque nenhum piloto da subdivisão chegou ao Q2.
A Carrera Cup realiza ainda neste sábado a primeira corrida deste fim de semana. A largada está marcada para 13h40, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Confira o resultado da classificação da Carrera Cup em Interlagos:
Top 10: Avançaram ao Q2
|POS
|Nº
|piloto
|melhor volta
|DIFERENÇA
|1
|544
|Marçal Müller (Carrera Cup)
|1:36.868
|—
|2
|70
|Lucas Salles (Carrera Cup)
|1:36.153
|0.286
|3
|31
|Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport)
|1:36.491
|0.623
|4
|10
|Thiago Vivacqua (Carrera Cup)
|1:36.496
|0.628
|5
|118
|Matheus Comparatto (Carrera Cup)
|1:36.607
|0.739
|6
|21
|Miguel Mariotti (Carrera Cup)
|1:36.656
|0.788
|7
|97
|Jeff Giassi (Carrera Cup)
|1:36.634
|0.766
|8
|72
|Antonella Bassani (Carrera Cup)
|1:36.846
|0.978
|9
|23
|Leonardo Herrmann (Carrera Cup Sport)
|1:37.122
|1.254
|10
|7
|Miguel Paludo (Carrera Cup)
|—
|—
Não avançaram ao Q2: 11º em diante
|POS
|Nº
|piloto
|melhor volta
|DIFerença
|11
|77
|Francisco Horta (Carrera Cup Sport)
|1:37.270
|0.643
|12
|1
|Alceu Feldmann (Carrera Cup Sport)
|1:37.286
|0.659
|13
|3
|Cristian Mohr (Carrera Cup Sport)
|1:37.307
|0.680
|14
|888
|Linco Pires (Carrera Cup Sport)
|1:37.602
|0.975
|15
|117
|Pietro Fantin (Carrera Cup)
|1:37.658
|1.031
|16
|29
|Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport)
|1:37.712
|1.085
|17
|17
|Marcos Regadas (Carrera Cup)
|1:37.762
|1.135
|18
|14
|Carlos Campos (Carrera Cup Sport)
|1:37.776
|1.149
|19
|61
|Israel Salmen (Carrera Cup Sport)
|1:37.791
|1.164
|20
|19
|Pipo Massa (Carrera Cup Rookie)
|1:37.906
|1.279
|21
|16
|Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)
|1:37.982
|1.355
|22
|46
|José Moura Neto (Carrera Cup Rookie)
|1:38.003
|1.376
|23
|37
|Rafa Brocchi (Carrera Cup Rookie)
|1:38.223
|1.596
|24
|22
|Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport)
|1:38.248
|1.621
|25
|80
|Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)
|1:38.259
|1.632
|26
|12
|Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)
|1:38.286
|1.659
|27
|33
|Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)
|1:38.305
|1.678
|28
|27
|Josimar Junior (Carrera Cup Sport)
|1:38.383
|1.756
|29
|85
|Marco Billi (Carrera Cup Rookie)
|1:38.586
|1.959
|30
|67
|Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)
|1:38.667
|2.040
|31
|2
|Silvio Morestoni (Carrera Cup Sport)
|1:38.763
|2.136
|32
|39
|Luiz Souza (Carrera Cup Rookie)
|1:38.949
|2.322
|33
|9
|Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)
|1:39.194
|2.567
|34
|99
|Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie)
|1:39.246
|2.619
|35
|26
|Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie)
|1:40.096
|3.469
|36
|44
|André Gaidzinski (Carrera Cup Rookie)
|1:41.892
|5.265
RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Shell emplaca toda família V-Power nas pistas com apoio aos Giaffone
MotoGP - Acosta admite surpresa com punição a Márquez e minimiza P1 na sprint: "Vitória de verdade amanhã"
MotoGP: Márquez critica aplicação de penalidade no fim da sprint em Buriram e defende "manobra perfeita" sobre Acosta
Porsche Cup: Neumann faz a pole da Sprint Challenge em Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários