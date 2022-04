Carregar reprodutor de áudio

Alceu Feldmann foi o vencedor da corrida 2 da Porsche Carrera Cup no Velocitta, segunda etapa do campeonato de 2022. O piloto do carro #1 largou da segunda posição, superou Renan Pizii logo no início e dominou as ações no interior paulista.

Após a corrida, emocionado, ele explicou a montanha-russa de emoções, desde a primeira etapa em Goiânia e revelou que quase pôs tudo a perder no fim da corrida.

“Em Goiânia eu já tinha o carro mais rápido e deixei escapar a vitória”, disse Feldmann. “Aqui viemos com tudo, com toda fé e acabamos largando em 11º ontem.”

“Foi um banho de água fria para nós, porque estávamos bem e daí não perdemos essa fé em Deus e em toda a equipe. Conseguimos fazer uma bela primeira bateria, arriscamos, e fiquei em sexto, e acabei largando em segundo hoje, após a inversão.”

“Fiz uma largada agressiva, consegui ganhar a primeira colocação. Dali em diante, eu acelerei o tempo todo, abri bastante do Marçal. Nas últimas voltas, acabei travando as rodas, desconcentrei um pouco, deu uma travada de pneu, o Marcelo (Hahn) chegou um pouco, mas estava longe, foi só administrar nas últimas três voltas”, completou.

