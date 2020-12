Porsche Cup: Feldmann diz que foi “abençoado” com título na Endurance após falhas na Sprint

O título do campeonato de endurance da Porsche Cup Brasil, na categoria Carrera Cup, tem novo dono: Alceu Feldmann. Neste domingo, o piloto do carro #100 chegou em terceiro lugar nos 500 km de Interlagos, na prova que fechou a temporada 2020.

Feldmann formou par com Thiago Camilo, que pode conquistar o título da Stock Car no mesmo local na semana que vem.

Após a corrida, o novo campeão da Porsche comentou a temporada e a importância de Camilo.

“Foi positivo, estávamos com bastante chance também na Sprint, mas aconteceram algumas coisas como furo de pneu, batidas e fomos abençoados na Endurance com o título e ainda depois de tanta coisa errada hoje ainda ficamos em terceiro. O Thiago Camilo voa na pista, estou muito feliz pelo título na Porsche e ainda mais ao lado do Thiago.”

Veja como foram os 500 km de Interlagos