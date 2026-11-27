A Porsche Cup Brasil retorna a Interlagos neste fim de semana para a última etapa endurance da temporada de 2026. Na manhã desta sexta-feira (27), os pilotos deram início as atividades de pista com os treinos livres.

Na Carrera, a dupla formada por Alceu Feldmann e Guilherme Salas teve o melhor tempo, seguidos por Rafael Suzuki e Lucas Salles. Marçal Muller e Gaetano Di Mauro completaram o top três.

Ainda hoje, os carros voltam para a pista para mais um treino e para a classificação.

Classificação TL1 - Carrera

Pos. Nº Pilotos Melhor tempo 1 1 G. Salas / A. Feldmann 1:38.387 2 78 L. Salles / R. Suzuki 1:36.870 3 544 G. Di Mauro / M. Müller 1:38.916 4 27 D. Neumann / J. Junior / S. Ramalho 1:46.933 5 21 M. Mariotti / R. Martins 1:39.119 6 17 F. Fraga / M. Regadas 1:39.878 7 31 S. Malucelli / M. Gomes 1:39.475 8 16 P. Massa / F. Massa 1:39.230 9 25 P. Sousa / D. Pereira 1:41.107 10 7 M. Paludo / A. Hellmeister 1:39.505 11 12 R. Guerra / M. Pisani 1:39.583 12 29 P. Boesel / R. Mello / E. Fittipaldi 1:39.527 13 23 L. Hermann / C. Ramos 1:41.336 14 111 M. Comparatto / F. Baptista 1:40.257 15 26 L. Castellani / G. Ariel 1:40.626 16 2 M. Machado / S. Morestoni 1:40.433 17 77 F. Forta / W. Freire 1:39.943 18 38 E. Santos / G. Robe 1:45.570 19 80 R. Ziemkiewicz / N. Piquet Jr. Nos boxes 20 888 B. Gresse / L. Pires 1:40.257 21 45 J. M. Neto / M. Iorio 1:40.456 22 51 I. Salmen / G. Petecof 2:06.137 23 15 L. Trevisan / D. Nunes / L. Sanchez 1:40.908 24 14 C. Campos / T. Vivacqua Nos boxes 25 39 L. Souza / B. Bonifácio 1:45.596 26 33 B. Campos / N. Costa 2:01.468 27 99 W. Pontes / A. Bassani Nos boxes 28 18 M. Baumgart / C. Collet / C. Ambrósio 1:43.483 29 91 D. Peres Jr. / M. Cozzi / E. Khouri 1:44.734 30 844 G. Pettiti / S. Moreno / J. Giassi 1:40.828

As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!