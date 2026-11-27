Porsche Cup: Feldmann/Salas lideram TL1 da Carrera em Interlagos
Rafael Suzuki/Lucas Salles e Marçal Muller/Gaetano Di Mauro completaram o top três
Porsche Cup
Foto de: Magnus Torquato
A Porsche Cup Brasil retorna a Interlagos neste fim de semana para a última etapa endurance da temporada de 2026. Na manhã desta sexta-feira (27), os pilotos deram início as atividades de pista com os treinos livres.
Na Carrera, a dupla formada por Alceu Feldmann e Guilherme Salas teve o melhor tempo, seguidos por Rafael Suzuki e Lucas Salles. Marçal Muller e Gaetano Di Mauro completaram o top três.
Ainda hoje, os carros voltam para a pista para mais um treino e para a classificação.
Classificação TL1 - Carrera
|
Pos.
|
Nº
|
Pilotos
|
Melhor tempo
|
1
|
1
|
G. Salas / A. Feldmann
|
1:38.387
|
2
|
78
|
L. Salles / R. Suzuki
|
1:36.870
|
3
|
544
|
G. Di Mauro / M. Müller
|
1:38.916
|
4
|
27
|
D. Neumann / J. Junior / S. Ramalho
|
1:46.933
|
5
|
21
|
M. Mariotti / R. Martins
|
1:39.119
|
6
|
17
|
F. Fraga / M. Regadas
|
1:39.878
|
7
|
31
|
S. Malucelli / M. Gomes
|
1:39.475
|
8
|
16
|
P. Massa / F. Massa
|
1:39.230
|
9
|
25
|
P. Sousa / D. Pereira
|
1:41.107
|
10
|
7
|
M. Paludo / A. Hellmeister
|
1:39.505
|
11
|
12
|
R. Guerra / M. Pisani
|
1:39.583
|
12
|
29
|
P. Boesel / R. Mello / E. Fittipaldi
|
1:39.527
|
13
|
23
|
L. Hermann / C. Ramos
|
1:41.336
|
14
|
111
|
M. Comparatto / F. Baptista
|
1:40.257
|
15
|
26
|
L. Castellani / G. Ariel
|
1:40.626
|
16
|
2
|
M. Machado / S. Morestoni
|
1:40.433
|
17
|
77
|
F. Forta / W. Freire
|
1:39.943
|
18
|
38
|
E. Santos / G. Robe
|
1:45.570
|
19
|
80
|
R. Ziemkiewicz / N. Piquet Jr.
|
Nos boxes
|
20
|
888
|
B. Gresse / L. Pires
|
1:40.257
|
21
|
45
|
J. M. Neto / M. Iorio
|
1:40.456
|
22
|
51
|
I. Salmen / G. Petecof
|
2:06.137
|
23
|
15
|
L. Trevisan / D. Nunes / L. Sanchez
|
1:40.908
|
24
|
14
|
C. Campos / T. Vivacqua
|
Nos boxes
|
25
|
39
|
L. Souza / B. Bonifácio
|
1:45.596
|
26
|
33
|
B. Campos / N. Costa
|
2:01.468
|
27
|
99
|
W. Pontes / A. Bassani
|
Nos boxes
|
28
|
18
|
M. Baumgart / C. Collet / C. Ambrósio
|
1:43.483
|
29
|
91
|
D. Peres Jr. / M. Cozzi / E. Khouri
|
1:44.734
|
30
|
844
|
G. Pettiti / S. Moreno / J. Giassi
|
1:40.828
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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