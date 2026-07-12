Felipe e Pipo Massa estrearam juntos no automobilismo neste domingo na primeira etapa endurance do ano da Porsche Cup, no Autódromo do Algarve, em Portimão, Portugal. E a primeira corrida de pai e filho juntos teve duas metades bem diferentes.

Pipo largou em 15º lugar no geral, segundo na categoria Rookie, e fez um primeiro stint muito forte, chegando ao sexto lugar no geral e ao primeiro na Rookie, ultrapassando, inclusive, o maior campeão da Porsche Cup, Miguel Paludo.

Felipe assumiu o carro, já estava em quinto no geral e em primeiro na Rookie, vinha fazendo um stint consistente, até que o motor quebrou e ele foi obrigado a parar na 33ª das 65 voltas da corrida de duas horas e meia de duração.

Para completar a segunda metade da prova, Pipo voltou à pista com o carro reserva em 27º no geral e em oitavo na Rookie, mas teve que fazer um pit stop obrigatório mais longo para a troca de pilotos, já que não tinham feito antes, porque Felipe parou o carro na pista. A partir daí, já não almejavam nada em termos de resultado. A dupla terminou em 30º no geral e 14º na Rookie.

Pelo regulamento da Porsche Cup, a prova é dividida em dois segmentos e a dupla poderá descartar o resultado da segunda metade. Assim, com o quinto lugar no geral e o primeiro na Rookie no primeiro seguimento, Felipe e Pipo seguem vivos na briga pelo título.

"Estava sendo uma corrida sensacional", começou Felipe. "Pipo largou com pneu slick no asfalto molhado e vinha ultrapassando. Eu estava muito emocionado com a performance dele, todo mundo estava impressionado também. Aí ele passou o carro para mim, mas infelizmente o motor quebrou, são coisas que acontecem, e voltamos com o carro reserva muitas voltas atrás só para completar. Um misto de felicidade e tristeza, porque poderíamos brigar pelo pódio na geral e vencer na nossa categoria".

"Conseguimos fazer um primeiro segmento muito bom, mas depois da quebra do motor, tentamos remar com o carro reserva, mas já não tinha muito mais o que fazer", disse Pipo. "Foi incrível dividir esse fim de semana com o meu pai. Vamos levar o resultado do primeiro segmento para o restante do campeonato e seguir na briga. Muito obrigado a todos pela torcida e pelo apoio."

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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