Pipo Massa foi, sem dúvidas, um dos grandes nomes do fim de semana de abertura da temporada 2026 da Porsche Cup. Filho do ex-piloto da Fórmula 1 Felipe Massa, o jovem, de apenas 16 anos, fez a pole e conquistou as duas vitórias da Carrera Rookie logo em sua estreia no automobilismo.

Pipo foi anunciado no grid da Porsche em fevereiro, e chegou para a primeira de nove disputas do ano com pouca experiência, tendo andado com o carro da categoria apenas duas vezes antes dos testes de pré-temporada desta semana.

Mesmo assim, mostrou performance desde o começo. Mesmo com o desafio da chuva, saiu com a pole position e conquistou a vitória de sua classe na corrida do sábado, repetindo o feito do domingo, desta vez disputando contra pilotos da Carrera Sport, mais experientes do que ele.

Após o fim da corrida, Pipo falou ao Motorsport.com sobre a prova deste domingo em Interlagos:

"Acho que foi difícil e diferente [em relação ao sábado]. Porque a de ontem, no final, tive que segurar a galera de trás. E hoje, deu um enrosco na largada. Acabei perdendo algumas posições, tive que ir buscando e remando pra pegar o primeiro colocado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, conseguimos superar ele, terminar em primeiro e fazer um bom resultado no geral".

Sobre o resultado do fim de semana, melhor impossível, segundo o piloto: "Para essa primeira etapa, sim,. A gente conseguiu fazer a pole, ganhar a primeira e ganhar a segunda. Então, acho que foi, entramos pra história. Só queria agradecer a Deus, meus patrocinadores e minha família".

Seu pai acompanhou toda a ação de Pipo ao longo da semana e revelou que ficou surpreso ao ver o tamanho do sucesso que o filho teve logo em sua estreia.

"Não imaginava. Sem dúvida, eu não imaginava que ele ia chegar aqui, fazer pole, vencer as duas corridas. Hoje, ainda, ele caiu pra segundo. Tinha uns dois carros na frente dele que não eram da categoria. Ele conseguiu ultrapassar. Conseguiu passar o primeiro e vencer a corrida".

"Então, hoje, ele foi na raça e muito especial. Ainda mais a primeira coisa da vida dele aqui em Interlagos. Duas vitórias seguidas É, sem dúvidas, muito especial. Ainda pela história que a gente tem aqui em Interlagos, o quintal da nossa casa".

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!