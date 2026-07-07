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Porsche Cup Portugal - Endurance

Porsche Cup: Felipe Massa e filho Pipo vão dividir o mesmo cockpit pela primeira vez

Dupla disputará a temporada de endurance da categoria, iniciada neste fim de semana, em Portugal

Editado:
Felipe Massa e Pipo Massa

Felipe Massa e Pipo Massa

Foto de: Divulgacao

Felipe Massa e Pipo Massa já correram juntos no kart, mas agora vão formar dupla no automobilismo pela primeira vez. Pai e filho vão dividir o cockpit do carro #19 na abertura da temporada de endurance da Porsche Cup, neste fim de semana, no Autódromo do Algarve, em Portimão, Portugal. O plano é Felipe e Pipo disputarem juntos as três etapas do ano.

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“Estou super empolgado para correr junto com o Pipo. Dividir o carro com ele numa corrida longa será uma experiência inédita para mim, tem tudo para ser sensacional. Vamos tentar fazer um bom trabalho em família, pai e filho, para conseguir um resultado bacana logo na primeira corrida e nos prepararmos para fazer um campeonato competitivo”, disse Felipe.
 
Líder da Porsche Carrera Cup Rookie com cinco vitórias em oito corridas, Pipo se adaptou rapidamente às provas curtas da categoria em sua primeira temporada no automobilismo. Agora terá um professor experiente em sua primeira corrida de longa duração na Porsche Cup.
 
“Estou muito feliz e ansioso, porque acho que será uma etapa bem legal, já que vou poder evoluir bastante tendo um grande piloto ao meu lado”, afirmou o filho do ex-piloto da Fórmula 1.
 
O único treino livre oficial acontece no sábado a partir das 9h50 (5h50 do Brasília), a classificação é também no sábado, às 14h40 (10h40 de Brasília), e a corrida de duas horas e meia de duração, com os carros da Carrera Cup e da Challenge juntos na pista, tem largada prevista para as 12h10 (8h10 de Brasília).
 
As outras duas etapas da endurance acontecerão em Goiânia, nos dias 2 e 3 de outubro, e em Interlagos, em 27 e 28 de novembro. O Motorsport.com faz a cobertura completa da categoria.

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