A Porsche Cup Brasil iniciou o dia no Estoril com a sessão classificatória da classe Carrera Cup para a prova de 300km deste domingo. Com pista molhada e duas bandeiras vermelhas, a pole ficou com a dupla formada por Pedro Boesel e Enzo Fittipaldi. Mas, com o quali da Sprint Challenge sendo realizado em condições melhores, os carros da Cup largam a partir da 11ª posição, atrás das duplas da Challenge.

A classificação para a prova Endurance deste fim de semana tem um formato diferente do que vemos na Sprint. O quali é dividido em duas partes (Q1 e Q2), e todos os pilotos vão à pista. O grid é formado com base na média das melhores voltas de cada um. Como as classes Carrera Cup e Sprint Challenge disputam a prova de forma simultânea, os carros da Cup ocupam as posições iniciais do grid, seguidos das duplas da Challenge.

Q1

Apesar do sol, a sessão começou com a pista bastante molhada por conta da chuva que havia caído na última noite. Quando os pilotos saíram dos boxes, ainda era possível ver muito spray sendo levantado. Primeiro tivemos a disputa dos carros da Rookie, seguido de uma saída conjunta dos pilotos da Sport e da geral.

Na segunda sessão, uma bandeira foi acionada pela direção de prova com 06min30s ainda no relógio, mas sem uma justificativa aparente. Quando ela foi retomada, foi acrescido um tempo de 03min ao total.

No fim da regressiva, Fittipaldi / Boesel conseguiram uma volta voadora de 01min49s819, mais de 0s7 mais rápido que Di Mauro / Billi, os mais rápidos da Sport. Casagrande / Feldmann Neto, Piquet / Ziemkiewciz e Vivacqua / Campos fecharam o top 5. Pela Rookie, a ponta ficou com Martins / Sanchez foram os melhores colocados, em 13º

Q2

Logo no início do Q2, Sanchez / Martins perdeu o controle do carro no ponto de frenagem da reta principal, onde ainda estava un pouco molhado e bateu no guard-rail do lado de dentro da curva 1, causando uma bandeira vermelha.

Na conclusão do Q2, a melhor volta foi de Fraga / Muller, com 01min39s513, seguido de Gomes / Malucelli e Hellmeister / Paludo.

Na média das voltas, a pole da Carrera Cup ficou com Pedro Boesel e Enzo Fittipaldi, com 01min45s672, seguido de Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande, os melhores da Sport. Felipe Fraga / Marçal Muller ficaram em terceiro, com Marco Billi / Gaetano di Mauro em quarto e Miguel Paludo / Alan Hellmeister fechando o top 5. Em 17º, Silvio Morestoni / Jeff Giassi foram os mais rápidos da Rookie.

Porém, o fim do quali da Cup deixa uma dúvida no ar: com a sessão da Challenge na sequência ocorrendo com pista seca, podemos ter os carros que são mais lentos largando na frente, o que pode criar um cenário interessante para a corrida.

A Porsche Cup Brasil encerra o mega final de semana em Portugal logo mais com os GP dos Cascais, o 300km do Estoril, segunda etapa Endurance da temporada 2025. A transmissão começa às 09h20, horário de Brasília, e você acompanha tudo ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o grid de largada da Carrera Cup nos 300km do Estoril:

1 - Pedro Boesel e Enzo Fittipaldi (Carrera Cup)

2 - Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (Carrera Cup Sport)

3 - Marçal Muller e Felipe Fraga (Carrera Cup)

4 - Marco Billi e Gaetano Di Mauro (Carrera Cup Sport)

5 - Miguel Paludo e Alan Hellmeister (Carrera Cup)

6 - Lucas Salles e Rafael Suzuki (Carrera Cup)

7 - Matheus Comparatto e Matheus Ferreira (Carrera Cup)

8 - Francisco Horta e William Freire (Carrera Cup Sport)

9 - Rodrigo Mello e Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

10 - António Félix da Costa e Bernardo Sousa (Carrera Cup)

11 - Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (Carrera Cup Sport)

12 - Carlos Campos e Thiago Vivacqua (Carrera Cup Sport)

13 - Lineu Pires e Beto Gresse (Carrera Cup Sport)

14 - Josimar Junior e Sergio Ramalho (Carrera Cup Sport)

15 - Nelson Monteiro e Thiago Camilo (Carrera Cup Sport)

16 - Sebá Malucelli e Marcos Gomes (Carrera Cup Sport)

17 - Silvio Morestoni e Jeff Giassi (Carrera Cup Rookie)

18 - Eduardo Menossi e Leonardo Reis (Carrera Cup Rookie)

19 - Paulo Sousa e Galid Osman (Carrera Cup Rookie)

20 - Marco Pisani e Renan Guerra (Carrera Cup Rookie)

21 - Bruno Campos e Nicolas Costa (Carrera Cup Rookie)

22 - Flávio Sampaio e Bernardo Pinheiro (Carrera Cup Rookie)

23 - Wagner Pontes e Rafael Reis (Carrera Cup Rookie)

24 - Eric Santos e Gabriel Robe (Carrera Cup Rookie)

25 - Leonardo Sanchez e Rafael Martins (Carrera Cup Rookie)

26 - Piero Cifali e André Bragantini Jr (Carrera Cup Rookie)

27 - Miguel Caetano e João Posser (Carrera Cup Rookie)

