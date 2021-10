Georgios Frangulis e a Oak Racing Team (ORT) partem para mais uma jornada na primeira temporada do #88 na Carrera Cup. A Porsche Cup desembarca para duas semanas seguidas de atividades em Goiânia, sendo Sprint neste fim de semana e Endurance na semana seguinte.

Frangulis chega com o claro objetivo de pontuar para se aproximar dos líderes e da disputa pelo título da classe Trophy. Vindo de pódio em Curitiba, o piloto ORT se permite sonhar alto com novos troféus e com a primeira vitória nos carros de motor 4.0.

Georgios atualmente aparece na sexta posição da Trophy, com 31 pontos somados no campeonato e vem de dois pódios consecutivos, um na Endurance Series com Gaetano di Mauro em Interlagos, e outro na Sprint Series em Curitiba.

As atividades de pista da Porsche Cup começam na quinta-feira com treinos opcionais, a sexta é reservada para os treinos livres. Sábado, os pilotos aceleram no quali e na primeira das duas corridas e domingo encerram a etapa com a segunda prova do fim de semana. As atividades têm transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv

“Andei poucas vezes em Goiânia, uma em 2019 e outra na rodada tripla em 2020”, disse Frangulis. “É uma pista que eu me entendi bem e consegui andar bem na maioria das vezes. Consegui meu primeiro pódio na geral por lá e é uma pista que eu me sinto seguro para arriscar ainda mais. É um recomeço no campeonato para chegar forte nas últimas corridas e com chances de título.”

