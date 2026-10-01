Porsche Cup: Freios enfrentarão calor, altitude e uso contínuo na prova de 300 km em Brasília
Endurance conta 80 pilotos em duplas; Fremax destaca o papel da tecnologia de discos de freio para suportar o calor, a altitude e as severas frenagens
Porsche Cup
Foto de: Rafael Gagliano
O Autódromo Internacional Nelson Piquet recebe neste fim de semana, pela primeira vez, uma etapa da Porsche Cup Brasil. Recentemente reformado e homologado pela FIA (Federação Internacional do Automóvel), o circuito da capital federal será o palco da segunda etapa do campeonato de Endurance. A corrida de longa duração terá 300 quilômetros e contará com um grid expressivo de 80 pilotos divididos em duplas.
Com 5.384 metros de extensão, o traçado brasiliense passa a ser a pista mais longa em atividade no país. A prova exigirá máxima eficiência dos equipamentos, especialmente do sistema de frenagem, que enfrentará uma combinação crítica de fatores: uso contínuo por cerca de duas horas e meia, altas temperaturas e a altitude de aproximadamente 1.100 metros.
“O circuito de Brasília não é dos que mais desgastam os freios em comparação com pistas mais curtas, em que os freios são usados a todo momento. O traçado tem três pontos de frenagem mais fortes, mas que são seguidos por retas longas, o que contribui para o resfriamento dos discos".
"O desafio fica na questão do calor intenso e da altitude mais elevada, o que diminui um pouco a quantidade de ar passando pelo sistema para a refrigeração das peças”, destaca Nicolas Costa, piloto que correrá em dupla com Bruno Campos.
Parceira oficial da categoria desde 2007, a Fremax equipa todos os carros com discos de freio eslotados de alta performance, desenvolvidos com a exclusiva liga metálica Carbon+. Essa tecnologia, enriquecida com elevado teor de carbono, é fundamental para garantir a rápida dissipação do calor e a estabilidade estrutural das peças sob uso extremo.
“Brasília apresenta uma equação desafiadora para os freios. Por estar a mais de mil metros acima do nível do mar, a menor densidade do ar reduz o fluxo de arrefecimento dos componentes. Ao mesmo tempo, a menor resistência aerodinâmica faz com que os carros alcancem velocidades de reta mais altas, exigindo mais energia na hora de desacelerar".
"Para completar, em uma prova de endurance, a constância é tudo. A tecnologia dos nossos discos garante que o pedal mantenha a mesma precisão da primeira à última volta, sem perda de eficiência por fadiga térmica”, explica Jaison Picoli, Coordenador de Engenharia da Fremax.
Além da liga Carbon+, os discos contam com ranhuras na superfície que auxiliam na expulsão constante de gases aquecidos e detritos gerados pelo atrito com as pastilhas. Esse formato previne o aparecimento de microfissuras e assegura uma resposta linear do pedal de freio mesmo durante frenagens severas e alternadas entre os dois pilotos da dupla.
As atividades de pista no DF começam nesta quinta-feira (1) com treinos livres. Na sexta-feira (2), acontecem os treinos classificatórios em que a média dos tempos de ambos os pilotos definirá as posições no grid. A largada para a prova de 300 km está marcada para o sábado (3), às 13 horas, com transmissão ao vivo pelo Bandsports e nos canais oficiais da categoria na internet.
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